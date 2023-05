O lendário Bo Jackson revela que está perdendo uma luta implacável contra os soluços

TO lendário Bo Jackson revelou recentemente que fez de tudo para lutar contra um sério problema de soluços. Alguém poderia pensar que ter soluços não é nada perigoso, esses espasmos que ocorrem no diafragma e você não consegue controlá-los. Bo Jackson já tem 60 anos e está tendo um problema em que não consegue acalmar aqueles ataques de soluços. Tradicionalmente, as pessoas que sofrem desse problema podem se livrar dele ficando com medo de beber água por um período prolongado sem respirar. Bo Jackson acabou de introduzir um novo método que aparentemente funciona, mas não fez nada para aliviar seu problema.

Bo Jackson cheira a bunda de um porco-espinho

É isso mesmo, aparentemente existe um remédio que nunca ouvimos antes. Bo Jackson ficou cada vez mais desesperado por não se livrar desses soluços e chegou a extremos. Cheirar a bunda de um porco-espinho é aparentemente um método que funciona em algum lugar do mundo. Para a maioria das pessoas, esse problema pode durar minutos, mas o caso de Bo Jackson parece ser difícil de superar. Ele falou com o programa McElroy e Cubelic na quarta-feira para dizer: “Estou fazendo um procedimento médico no final desta semana, acho, para tentar remediar. Estou ocupado no hospital sentado com o médicos me cutucando, iluminando minha garganta, me sondando de todas as maneiras possíveis para descobrir por que tenho esses soluços. Eu fiz de tudo – me assustar, beber água de cabeça para baixo, cheirar a bunda de um porco-espinho, não não funciona.”

O problema que Bo Jackson tem pode até chegar a circunstâncias extremas, como cirurgia, que é o que Bo Jackson terá. Assim que ele fizer isso, é provável que ele se recupere completamente e continue com sua vida. Qualquer caso de soluço que se prolongue por mais de 48 horas precisa ser tratado por um médico após o paciente procurar atendimento médico. Bo Jackson é mais famoso por seu papel como um jogador de mão dupla que atuou em dois esportes diferentes em nível profissional. Ele jogou na MLB com o Realeza de Kansas City, o Chicago White Sox e o California Angels. Ao mesmo tempo, ele jogou pelo Tampa Bay Buccaneers e pelo Oakland Raiders.