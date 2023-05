O linebacker do Dallas Cowboys, Micah Parsons, critica os preços do Universal Studios e chama isso de fraude no Twitter

Dallas Cowboys Zagueiro Micah Parsons recentemente provocou uma tempestade em Twitter com suas críticas contundentes Estúdios Universal‘ políticas de preços.

Conhecido por seu estilo de vida frugal e natureza franca, Parsons expressou seu descontentamento com o popular parque temático, iniciando um acalorado debate entre seus seguidores.

Em um tweet que rapidamente se tornou viral, Parsons exclamou: “Os estúdios universais são um roubo! Você tem que pagar por 3 parques diferentes?!! Cara, onde está o amor pelas pessoas?!”

Apesar de enfrentar o ceticismo de alguns usuários do Twitter que argumentou que poderia facilmente pagar as taxas de admissão, Parsons se manteve firme, citando suas responsabilidades como pai e seu compromisso de manter um orçamento.

Parsons mais adiante Comparou Universal Studios‘ estrutura de preços para a de Parque Hershey na Pensilvânia, onde todas as atrações estão incluídas em um único ingresso. A crítica do linebacker tocou muitos, já que as discussões sobre a justiça e a acessibilidade das experiências em parques temáticos ocuparam o centro do palco.

Embora não esteja claro se Parsons acabou optando por pagar os pesados ​​$ 250 por ingresso para visitar o Universal Studios com sua família, sua explosão de mídia social levanta questões maiores sobre a acessibilidade de destinos de entretenimento tão populares. A acessibilidade dos parques de diversões, especialmente para famílias com orçamento limitado, tornou-se um tema de preocupação nos últimos anos.

As negociações contratuais e a futura carreira de Micah Parsons estão em jogo

Em meio ao burburinho em torno das reclamações de Parsons, os holofotes também recai sobre as negociações contratuais em andamento entre o Dallas Cowboys e seu linebacker estrela. Desde que foi convocado em 2021, Parsons rapidamente se estabeleceu como um dos melhores jogadores defensivos da liga, ganhando elogios por seu desempenho e adaptabilidade dentro Dan Quinnsistema defensivo do.

À medida que as discussões sobre a extensão do contrato se aproximam, o resultado dessas negociações sem dúvida moldará o futuro da carreira de Parsons com o vaqueiros.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente por mais desenvolvimentos, uma coisa é certa: Micah Parsons não tem medo de falar o que pensa, dentro e fora do campo.