O locutor do A’s, Glen Kuiper, pede desculpas por usar a palavra N com ‘R forte’ na TV

Oakland Athletics locutor Glen Cooper emitiu um pedido de desculpas na sexta-feira por deixar cair a palavra N com um “R forte” durante uma transmissão ao vivo da vitória da equipe na estrada sobre o Realeza de Kansas City.

Kuiper, 59, estava tentando dizer “Museu de Beisebol das Ligas Negras” quando o deslize aconteceu. Seu parceiro de transmissão, Dallas Bradennão pareceu captar a aparente calúnia racial.

Braden, 39, manteve os olhos fechados enquanto Kuiper explicava como eles visitaram o Negro League Museum e Churrasco do Arthur Bryant mais cedo no dia.

Kuiper pediu desculpas mais tarde na transmissão, dizendo que não pretendia dizer o que disse.

“Um pouco mais cedo no show, eu disse algo que não saiu do jeito que eu queria”, disse Kuiper. “Eu só queria me desculpar se soou diferente do que eu queria dizer… eu só queria me desculpar por isso.”

O que acontecerá com Glen Kuiper?

Embora pareça um erro honesto, os fãs estão pedindo que Kuiper perca o emprego, alegando que a palavra não teria escapado se não fizesse parte de seu vocabulário diário.

Os A’s emitiram um comunicado para anunciar que estão investigando as circunstâncias, mas Kuiper ainda não foi suspenso ou demitido.

“A linguagem usada por Glen Kuiper durante a transmissão pré-jogo de hoje é inaceitável”, dizia o comunicado. “O Oakland Athletics não tolera tal linguagem. Estamos trabalhando para resolver a situação”.

O incidente de Kuiper lembrou MLB fãs de quando ex Cincinnati Reds locutor de rádio Thom Brennaman usou uma calúnia homofóbica no ar enquanto seu microfone ainda estava vivo. Coincidentemente, isso também aconteceu em Kansas City.