O locutor do Oakland A pede desculpas por deixar o N-Word na transmissão

Um locutor do Oakland A’s lidou com um erro que ele diz ter cometido durante um segmento pré-jogo antes do jogo de sexta-feira contra o Kansas City Royals – no qual ele usou a palavra n.

Glen Kuiperum veterano, estava diante das câmeras antes do início da partida e estava descrevendo o que ele e a equipe de transmissão do A’s haviam feito no início do dia … incluindo visitar o Museu de Beisebol da Liga Negra e fazer um churrasco lá em cidade.



O problema … em vez de dizer “negro”, ele disse “n *****” – o que apareceu muito claramente nas ondas do rádio, sem nenhum sinal sonoro ou censura. Veio e passou, enquanto Glen e seu parceiro no estande não pareciam reconhecê-lo ou mesmo notá-lo.

Isso não foi resolvido até muito mais tarde no jogo, por volta do 6º inning … quando Glen voltou ao ar e pediu desculpas assim que eles voltaram do intervalo. Ele disse que disse algo no início do dia que não saiu do jeito que ele pretendia.

A princípio, ninguém sabia exatamente do que ele estava falando… porque ele não era específico.