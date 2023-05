O Manchester City está arrasando na internet com seu novo uniforme para 2023-24

Cidade de Manchester está arrasando em campo e também nas redes sociais com a revelação de seu novo uniforme para a temporada 2023-24.

O design da camisa celebra o 20º aniversário do Etihad Stadiuma casa dos cidadãos, as listras verticais sutis homenageiam a arquitetura do estádio, especificamente as “torres” em espiral que ficam no saguão do lado de fora das arquibancadas Colin Bell West e East.

Como detalhe adicional, Puma os designers adicionaram o código postal da Etihad na parte de trás da camisa. Este novo kit também foi inspirado na camisa que o time usou durante a temporada inaugural.

Ao contrário do que havia proposto para a temporada 2022-23, o City retirou os detalhes vermelhos do kit, também devolveu o logo ao lado esquerdo da região do peito.

As reações dos torcedores nas redes sociais indicam que eles gostam muito do novo uniforme caseiro do Manchester City.