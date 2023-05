O mesmo presente de aniversário que Kim Kardashian dá a seus filhos todos os anos

Kim Kardashian revelou o que ela dá a seus filhos todos os anos em seus aniversários e isso pode surpreendê-lo.

A modelo e estrela de reality show dá a seus filhos algo muito especial, algo que o dinheiro não pode comprar e algo que eles esperam amar para sempre.

Em entrevista recente, Kim Kardashian revelou que ela escreve uma carta de quatro ou cinco páginas para seus filhos em seus aniversários. Essas cartas são uma recapitulação anual da vida de cada criança, contendo todos os tipos de lembranças.

“É tão divertido ver desde o primeiro ano agora”, disse Kim no último episódio do podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’.

“Um deles tem quase 10 anos. E sei que eles vão gostar disso.

“[The letters include] quem são seus amigos, palavras bobas que estão dizendo, suas comidas favoritas, todas as coisas bobas que fazem e uma pequena jornada de como é o ano.”

Kim sabe que eles vão conseguir

Kim Kardashian também explicou que às vezes ela tem que ser dura com os filhos, mas ela confia que está fazendo o que é certo para eles e que eles apreciarão isso com o tempo.

“Eu sei que eles vão gostar de tudo, mesmo que tenham pensado que eu estava sendo um pouco duro com eles”, disse. Kardashian disse.

“Eu sei que eles vão conseguir porque eu consegui com minha mãe. Eu sei que eles vão conseguir comigo.”

Caos Kardashian

Kardashianque divide quatro filhos com o ex-marido Kanye West – North, 9, Saint, 7, Chicago, 5, e Psalm, 4 – também falaram sobre o caos e a dificuldade de criar filhos.

“Há noites em que choro até dormir. Tipo, puta merda, esse maldito tornado na minha casa. Tipo, o que acabou de acontecer?” Kardashian disse.

No entanto, muitos usuários de mídia social criticaram Kardashiancomentários posteriores de como a maternidade é difícil, visto que ela está em uma posição extremamente privilegiada. Diz-se que Kim tem quatro babás em sua equipe, uma por criança.