O milagre está acontecendo: Damar Hamlin volta aos treinos depois de quase morrer em janeiro

AQuase cinco meses depois de sofrer uma terrível parada cardíaca durante um ‘Segunda à noite futebol‘ jogo e recebendo RCP salva-vidas no campo, Buffalo Bills segurança Damar Hamlin voltou ao campo de futebol. O jogador de 25 anos foi visto participando de exercícios individuais durante as OTAs do Bills na terça-feira.

Em abril, Hamlin recebeu autorização médica para retomar as atividades do futebol e expressou sua determinação em voltar, enfatizando que o incidente alarmante “não foi o fim da minha história”.

Damar Hamlin agradece em vídeo emocionadoLAPRESSE

treinador principal de contas Sean McDermott comentou no início do dia: “Vamos continuar a viver um dia de cada vez e apoiar Damar de todas as maneiras possíveis.” Embora McDermott inicialmente tenha mencionado que Hamlin não estava praticando e estava apenas “no prédio trabalhando”, Hamlin foi mais tarde visto no campo de treino, demonstrando seu progresso.

Hamlin está liberado para voltar ao futebol

Proprietário de búfalo Brandon Beane revelou anteriormente que vários especialistas haviam dado Hamlin sinal verde para o retorno às atividades futebolísticas. Beane afirmou: “Eles estão todos de acordo, não é dois para um ou três para um ou algo assim. Eles estão todos em sintonia com o que foi e que ele está liberado para retomar as atividades completas assim como qualquer outra pessoa que estava voltando de uma lesão. Ele está totalmente limpo. Ele está aqui e está com a mentalidade, ele está em um grande espaço de cabeça, para voltar e fazer seu retorno.”

Em março, durante os estágios iniciais da recuperação de Hamlin, Beane mencionou que o determinado safety estava “discado” e tinha “toda a intenção de jogar”. Dr. Thom Mayero diretor médico da NFLPA, ecoou esse sentimento em fevereiro durante uma entrevista no programa “Heart to Heart” da SiriusXM Doctor Radio, afirmando com confiança: “Garanto a você que Damar Hamlin jogará futebol profissional novamente.”