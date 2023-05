O nome do bebê de Rihanna e A$AP Rocky é finalmente revelado… e ele recebeu o nome de um rapper

Tseu sábado, 13 de maio, será o primeiro aniversário de Rihanna e A$AP Rockyfilho de, mas seu nome não era conhecido até agora.

Na semana de seu aniversário, uma suposta cópia de sua certidão de nascimento surgiu e afirma que seu nome é RZA Athelston Mayers.

Acredita-se que o bebê recebeu o nome de RZAo líder do coletivo de hip hop Wu-Tang Clan que também tinha como membros GZA, Inspectah Deck, U-God, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Masta Killa e Cappadonna.

Tudo isso de acordo com o The Daily Mail, que acrescenta que Athelston é A$AP Rockynome do meio, como ele nasceu Rakim Athelston Mayers.

O Daily Mail, tendo visto esta suposta certidão de nascimento, também revelou que o menino nasceu no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, em 13 de maio às 10h58, horário local.

Rihanna está grávida de novo?

RZA Athelston Mayers em breve terá um irmão mais novo, como Rihanna está grávida de novo.

Isso também era um segredo até a apresentação do artista no show do intervalo do Super Bowl em fevereiro, revelando uma protuberância.

Resta saber o que ela e A$AP Rocky vai nomear seu segundo filho, e se eles também tentarem manter esse nome em segredo.