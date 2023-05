O novo contrato de Johnny Depp com a Dior vale mais de US $ 20 milhões

Johnny Depp está recebendo uma quantia recorde para ser o rosto do perfume masculino Sauvage da Dior.

O contrato de três anos do ator com a Dior vale cerca de US$ 20 milhões. Variedade. É a fragrância masculina mais lucrativa de todos os tempos.

TMZ divulgou a história … Johnny assinado voltou com a Dior em agosto, após seu grande vitória legal sobre Amber Heard. Na época, fomos informados de que Johnny e Dior concordaram em um acordo de vários anos no valor de pelo menos 7 dígitos … e agora há mais clareza nos detalhes do contrato.



Com seu contrato de $ 20 milhões, Johnny ultrapassa Robert Pattinson como o porta-voz mais bem pago de uma colônia. Robert estabeleceu a marca em 2012, quando assinou um contrato de 3 anos e $ 12 milhões para promover Dior Homme.

Johnny está quase triplicando o valor que Chanel pagou Brad Pitt para ser o primeiro rosto masculino por trás do perfume Chanel N ° 5, Brad supostamente assinou por US $ 7 milhões em 2012 para uma série de anúncios.



03/06/22

Como relatamos pela primeira vez … O novo contrato de Johnny com a Dior foi cimentado no verão passado, depois que um famoso fotógrafo de moda Greg Williams e chefes da gigante francesa de moda e cosméticos compareceram a um de Johnny e Jeff Beckshows de rock em Paris.

Fomos informados de que Johnny fez uma sessão de fotos com Greg antes e depois do desfile de Paris, e o conteúdo será usado na nova campanha publicitária da Dior de JD.



Johnny tem uma longa história com a Dior… ele assinou pela primeira vez com a empresa em 2015 como o rosto do perfume.