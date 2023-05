O novo contrato do príncipe Harry e Meghan com a Netflix: um filme revelador sobre sua provação real?

TEi, estamos de volta, pessoal! Príncipe Harry e Meghan Markleo duque e a duquesa de Sussex, estão trabalhando em um novo projeto com Netflix. Apesar de enfrentar acusações de embelezar uma recente incidente de perseguição de carro, o casal pode estar colocando seus talentos imaginativos para usar no desenvolvimento de uma longa-metragem inspirados por seu tempo no Reino Unido, de acordo com O espelho.

O casal real, que assinou um lucrativo negócio multimilionário com o serviço de streaming em 2020, supostamente se inspiraram no próximo filme da Netflix, “colher,” que gira em torno Príncipe Andréa polêmica entrevista com BBC Emily Maitlis. Estrelando Gillian Andersono filme investiga a entrevista televisionada de 2019, onde Príncipe André negou veementemente qualquer envolvimento com Virgínia Roberts Giuffrevítima de suposto tráfico por Jeffrey Epstein.

Enquanto o Duque e Duquesa de Sussex estão supostamente monitorando a recepção de “colher“, revelou uma fonte próxima ao casal Revista Closer que eles acreditam que sua própria história como ex-membros da realeza trabalhadora pode cativar o público na tela grande. “Meghan está realmente pressionando para que isso aconteça, enquanto Harry quer agir com mais cuidado”, compartilhou a fonte, insinuando uma diferença de opinião entre os dois.

Em 2020, Harry e Meghan assinaram um contrato impressionante Acordo de US$ 100 milhões com a Netflixconforme relatado por Forbes. Como parte do acordo, espera-se que o casal real produza uma ampla gama de conteúdos para a gigante do streaming, abrangendo documentários, filmes, programas infantis e documentários, entre outros projetos.

Príncipe Harry e Meghan Markle se recusam a recuar em meio a especulações sobre filmes

No entanto, fontes sugerem que a Netflix está particularmente interessada em investigar a história do casal. vidas reais em vez de documentários ou programas infantis de TV. A plataforma de streaming aparentemente anseia “coisas suculentas” em torno de suas experiências dentro da monarquia. No ano passado, a bem-sucedida série documental em seis partes do casal, “Harry e Megan”, foi lançado na Netflix, solidificando sua capacidade de cativar o público.

Os rumores de um possível projeto cinematográfico surgem na esteira do relacionamento do casal polêmica perseguição de carro incidente em Manhattan, que enfrentou intenso escrutínio e ceticismo. Apesar do retaliação, Príncipe Harry e Meghan Markle estão supostamente “magoados” pela dúvida em torno de sua conta. Um insider revelou a nós semanalmente que o casal insiste veementemente que sua história não foi exagerada e eles consideram o ceticismo prejudicial e injustificado.

Enquanto o duque e a duquesa de Sussex continuam sua jornada como criadores de conteúdo sob a bandeira da Netflix, sua potencial incursão em longas-metragens atraiu atenção significativa. O público está esperando ansiosamente para ver se suas experiências como trabalhadores da realeza se traduzirão na tela prateada e fornecerão novos insights sobre suas vidas.