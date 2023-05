O novo Monte Washington? O tight end novato traz tamanho incomum e conjunto de habilidades para Steelers

Darnell Washington se apaixonou pelo futebol quando tinha 6 ou 7 anos. No entanto, durante o ensino fundamental, sempre que perguntava à mãe se poderia se inscrever para jogar, Katrina Graves se voltava para o caçula de seus oito filhos e dava a ele o mesmo resposta: não.

“Ela estava tipo, ‘Oh, eu não quero que você se machuque'”, disse Washington.

Então Washington começou a jogar futebol. Então basquete. Finalmente, quando ele chegou ao ensino fundamental, as preocupações de segurança de Katrina diminuíram, convencida não pelo tamanho precoce de seu filho, mas pelas garantias da mãe de um dos amigos de Washington que já estava jogando.

“Foi tudo o que ela escreveu de lá”, disse Washington.

Já maior que seus colegas de classe, Washington aparentemente nunca parou de crescer. De correr de volta para atacante ofensivo para wide receiver para atacante defensivo para, finalmente, um tight end de 6 pés-7 e 264 libras que sempre se destacou – ou talvez esteja acima – da multidão.

Mesmo em um campo de treino cheio de 50 outros jogadores tentando pegar o jeito da NFL enquanto participavam do minicampo de novatos do Pittsburgh Steelers, Washington se destaca. A coroa de seu capacete preto e dourado aparecia no topo de cada aglomerado ofensivo. Seu nº 80 basicamente imperdível quando ele saiu da linha de scrimmage, elevando-se sobre qualquer defensor forçado a tentar cobrir um jogador que tem o tamanho de um tackle esquerdo, mas essencialmente o corpo atlético de um wide receiver.

Os Steelers planejam usar Washington como um pouco dos dois ao montar uma lista projetada para fazer incursões nas atuais potências da AFC. Pittsburgh usou a agência livre e o draft para ficar maior – muito maior – na esperança de ser uma antítese estilística para as cidades de Kansas e Cincinnatis do mundo. Os Chiefs e os Bengals são construídos com base no ataque e em ataques de passes dinâmicos. Os Steelers parecem ter a intenção de se transformar em valentões e, em Washington, acreditam ter encontrado alguém que pode empurrar um oponente em um piscar de olhos e fugir deles no próximo.

“Vai ser interessante como eles o consideram, porque é uma das coisas sobre as quais conversamos no processo de avaliação”, disse Andy Weidl, gerente geral adjunto do Pittsburgh. “Como (as outras equipes) vão tratá-lo? Porque ele é tão flexível e versátil no que pode fazer… ele é apenas um jogador único.”

O que é mais surpreendente sobre Washington pode ser o fato de que os treinadores em todas as paradas de sua vida o viram crescer – e crescer e crescer – mas nunca tentaram classificá-lo em uma posição.

O garoto cuja mãe estava preocupada que ele se machucasse já pesava 6-4 e 238 libras como calouro na Desert Pines High School em Las Vegas. As polegadas e libras continuaram chegando. No entanto, dada a forma como o peso se espalhou – mais de cima para baixo do que principalmente no meio – e o fato de ele ter uma envergadura de quase 2,1 metros, fazê-lo se posicionar na mesa de treinamento até que ele se tornasse um jogador de linha parecia tolo.

O jogador que acredita ser um “cara magro” mesmo em suas dimensões não está exatamente mentindo. Washington é de alguma forma mais alto e mais magro do que parecia durante sua carreira de destaque na Geórgia, onde ajudou os Bulldogs a ganhar campeonatos nacionais consecutivos.

Na maioria dos programas, Washington teria sido o alvo favorito do zagueiro. No entanto, Georgia era tão talentosa que seus números como apanhador de passes eram relativamente modestos. Ele pegou apenas 45 passes e três touchdowns em 27 jogos, mas suas 17,2 jardas por recepção mostraram o quão perigoso ele pode ser em campo aberto.

O Steelers já tem um excelente tight end em Pat Freiermuth e um alvo de grandes dimensões do lado de fora em 6-5 no segundo ano do wide receiver George Pickens, um companheiro de equipe de Washington na Geórgia. Não há pressa em tentar descobrir como usar Washington. É mais provável que o coordenador ofensivo Matt Canada experimente enquanto tenta ver que tipo de incompatibilidades ele pode criar para Washington.

Washington, que assinou um contrato de quatro anos na sexta-feira, está tão disposto a enfrentar um atacante defensivo quanto a tentar ultrapassar um safety.

“Eu aprendo muito rápido”, disse ele.

Falando como um jogador que não perde tempo se atualizando, mesmo sendo tão grande quanto ele em comparação com seus colegas, Katrina não pode deixar de se preocupar um pouco com o filho da maneira que as mães fazem.

“Tenho certeza de que ela provavelmente se preocupa (se preocupe)”, disse Washington. “Mas quero dizer, no final das contas, é um jogo e estamos lá para nos divertir.”