O pedido de massagem de Micah Parsons gera polêmica: comparação com Deshaun Watson e alegações da Penn State ressurgem

Micah Parsonsa estrela em ascensão do Dallas Cowboysestá causando sensação mesmo durante a entressafra da NFL.

Após sua recente mudança de linebacker para o lado defensivo, o talentoso jogador está mais uma vez no centro das atenções. No entanto, suas últimas ações provocaram uma série de reações de fãs e discussões reacendeu sobre ele passado polêmico.

Em um sábado, Parsons foi à plataforma de mídia social Twitter procurar os serviços de um massoterapeuta profissional em Dallas, onde atualmente reside e joga. Em instantes, o tuíte se tornou um assunto quente, gerando comparações com o atual Deshaun Watson situação. Os fãs inundaram a plataforma com comentários, alguns de apoio e outros questionando seus motivos.

Um fã fez uma conexão entre o pedido de Parsons e as alegações em torno Deshaun Watson, afirmando: “Você é uma aberração.” O tweet gerou uma série de reações de outros usuários, o que alimentou ainda mais a polêmica. Um comentarista sugeriu com humor que Parsons deveria buscar o conselho do Equipe de treinamento de Houstonaludindo à associação anterior de Watson com a equipe.

Outro usuário sarcasticamente recomendou Parsons para “Pergunte a Deshaun,” destacando a natureza delicada da questão do massoterapeuta na NFL. No entanto, a tentativa de um fã de evitar possíveis complicações legais sugerindo que Parsons contratar um terapeuta masculino saiu pela culatra. A resposta foi preenchida com referências ao tempo de Parsons ePenn Stateonde enfrentou sérias acusações.

Alegações da Penn State ressurgem em meio a reação de pedido de massagem

A seção de comentários rapidamente voltou ao passado, quando os comentaristas começaram a discutir as acusações MParsons encontrou durante sua carreira universitária. enquanto em Estado de PennParsons foi implicado em uma polêmica envolvendo trotes e atos de natureza humilhante, alguns com conotações sexuais. Isaías Humphriesum safety calouro na época, acusou Parsons e o defensive end Yetur Gross-Matosentre outros, de se envolver nessas atividades.

As alegações de Humphries incluíam atos perturbadores como roubar roupas, fazer gestos explícitos por cima dos jogadores e proferir referências ameaçadoras ao escândalo Sandusky que prejudicou a reputação da Penn State. O caso foi investigado pelo Polícia da Penn Stateque posteriormente encaminhou suas conclusões ao Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Centro (DA). Após uma análise minuciosa, o promotor decidiu não prosseguir com as acusações contra Parsons e Gross Matos.

Estado de Penn emitiu um comunicado reconhecendo a conclusão da investigação, enfatizando que sem cobranças seria arquivado contra os dois jogadores de futebol. No entanto, o ressurgimento dessas alegações lançou uma sombra sobre a carreira de Parsons e convida especulação sobre seu impacto potencial no futuro.

Enquanto o entressafra da NFL progride, Micah Parsons‘ o pedido de um massoterapeuta inadvertidamente chamou a atenção para seus problemas anteriores. Embora o sistema jurídico tenha o absolveu de qualquer irregularidade, a sombra de suas alegações na faculdade continua a pairar.