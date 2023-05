O ponto de interrogação sobre Tyrese Maxey: o futuro dos Sixers está em suas mãos?

Tele Philadelphia 76ers‘ jovem talento, Tyrese Maxeyé tido em alta estima, mas há um paradoxo.

Por um lado, seu estilo de basquete suicida é celebrado enquanto, por outro, ele é condenado por ser imprudente. Se Tyrese Maxey se moderasse sua abordagem, ele perderia exatamente o que o torna diferente.

Torcedor extasiado do 76ers revela mau funcionamento do guarda-roupa durante comemoração

Em breve, o armador estará qualificado para uma extensão de contrato, que pode variar de 20 a 35 milhões de dólares por ano ao longo de cinco temporadas.

São números altos, mas que garantem a permanência dele no time.

CJ GUNTHEREFE

Tyrese Maxey merece uma extensão de contrato?

maxey é um jogador técnico de altíssima energia e talento. Ele também se estabeleceu nos últimos dois anos como um atirador confiável de perímetro: 42,7 por cento em 2021/22 e 43,4 por cento em 2022/23.

James Hardenincoerência de um Joel Embiid que não estava 100 por cento e as lutas dos veteranos fizeram com que maxey também teve que liderar o time nos playoffs.

Após 11 jogos nos playoffs maxey foi o jogador que mais arremessou e marcou, o jogador com a melhor porcentagem de três pontos e o segundo maior artilheiro da equipe com 20,5 pontos por jogo.

Contra Boston nas meias-finais da conferência, maxey média de 20,3 pontos em 40,2 por cento do campo, 34,7 por cento de três e 93,8 por cento da linha de lance livre.

Ele também somou cinco rebotes e 2,3 assistências em 38,8 minutos em média.

Embora ele não tenha sido o mais consistente, seu melhor desempenho veio no jogo 5 no TD Garden. Ele marcou 30 pontos, com um sublime 6-12 na faixa de três pontos. Juntamente com Embiid, maxey levou sua equipe a colocar a série em 3-2.

@NBA

O Philadelphia 76ers está tentando se recuperar

Em última análise, isso não foi suficiente e o 76ers foram eliminados em sete.

Com o 76ersparece que toda eliminação nos playoffs sempre tem um asterisco que justifica a derrota.

Embora cada evento tenha seu próprio contexto particular, com Filadélfia isso tende a ser usado mais como desculpa do que como explicação para o que aconteceu.

Desde dezembro, surgiram rumores de que Endurecer está indo para o Foguetes Houston. O que vem a seguir para o Sixers? Quais são as chaves para o futuro deles? Eles precisam de sua jovem estrela mais do que nunca: Tyrese Maxey.