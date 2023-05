O prefeito de Nova York, Eric Adams, critica os paparazzi após o príncipe Harry e Meghan Markle Chase

O prefeito Adams comentou o incidente na manhã de quarta-feira durante um anúncio de segurança pública sobre roubo no varejo … chamando a coisa toda de especialmente imprudente em Nova York por causa da população e do tráfego densos. Adams ficou especialmente chateado porque dois policiais da polícia de Nova York poderiam ter se ferido – para não mencionar Harry, Meghan e espectadores inocentes.

Conforme informamos, o Duque e a Duquesa de Sussex estiveram envolvidos em um perseguição perigosa em alta velocidade Terça-feira à noite. A perseguição durou cerca de 2 horas e, de acordo com os representantes da H&M, resultou em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e policiais. A mãe de Markle também estava no SUV com eles antes de todos pularem em um táxi para fugir.