O presidente da Barstool, Dave Portnoy, está ‘à beira da morte’ quando sua camisa ‘Celtics in 7’ falha

Barstool Sports Presidente Dave Portnoy entreteve seus seguidores durante as finais da Conferência Leste com vídeos dele torcendo pelo celtas de Boston e fazendo palhaçada calor de Miami. Durante a eliminação de sua equipe do Eliminatórias da NBA de 2023 em uma explosão massiva do Jogo 7, a polêmica personalidade online afirmou que estava morrendo e obviamente não tinha mais camisas para trocar.

Portnoy, 46, começou com uma camisa “Celtics in 4” antes de revelar uma nova por baixo após a primeira derrota do Boston. Ele fez o mesmo após cada uma das três primeiras derrotas do time e continuou empatando a série.

Com uma nova camisa “Celtics in X” sob cada uma anterior, não havia como Portnoy estar errado, a menos que o Boston perdesse em casa no jogo 7.

Os Celtics não apenas perderam, como também foram expulsos de seu próprio prédio, e Portnoy não estava à vista.

Ele compareceu ao jogo 5 em Boston nesta série, uma vitória para o Celtics, mas anunciou que estava se sentindo mal antes do jogo 7.

Eu disse a qualquer um que quisesse ouvir que, quando estava 3 a 0 para o Heat, o Celtics os tinha exatamente onde eles queriam. Ninguém está rindo agora. #celticsin7pic.twitter.com/npIp3bJUrJ ? Dave Portnoy (@stoolpresidente) 26 de maio de 2023

O que aconteceu com David Portnoy?

Portnoy reagiu à derrota do Celtics no meio do quarto período e revelou seus sintomas.

“Estou com 104 de febre. As pessoas provavelmente vão me culpar por não ir ao jogo”, disse Portnoy. “É o seguinte: meu abdômen dói, não consigo comer, apenas suando.

“Meio que me lembra, sim, esportes são ótimos, mas sem sua saúde, você não tem nada. Estou prestes a morrer, então o que é mais importante, esportes ou estar morto? Morto.”

Antes do jogo 4, Portnoy previu que o Celtics se tornaria o primeiro time a superar um déficit de 0-3 em NBA história dos playoffs, muito parecido com o Boston Red Sox fez em 2004. Há sempre o próximo ano, Dave.