O príncipe George convence o rei Charles a mudar a tradição centenária da coroação

Príncipe Jorge torna-se um influenciador de moda ao persuadir Rei Carlos III para quebrar uma tradição secular durante a cerimônia de coroação de seu avô.

O menino de nove anos, que foi um dos quatro pajens de honra do evento, teria convencido o monarca a abandone as calças de joelho brancas que faziam parte de seu traje tradicional.

Segundo fontes, o jovem príncipe expressou sua preocupação ao avô de que ele seria intimidado por seus colegas de classe por usar as calças. O Rei concordou e trocou o item por calças, o que agradou Jorge pois já havia decidido usar calça naval em vez de bermuda.

O alfaiate real foi inicialmente consternado pela decisão do jovem príncipe, pois achava que sapatos de fivela só deveriam ser usados ​​com meia-calça. No entanto, a alteração do traje fez o príncipe George feliz, e ele apareceu todo sorrisos no Varanda do Palácio de Buckingham ao lado de suas páginas companheiras.

O príncipe George e a princesa Charlotte se deliciam com a aparição surpresa de Miss Piggy e Caco, o Sapo, no concerto de coroação

Príncipe Jorge e sua irmã, Princesa Charlotte, tiveram mais motivos para sorrir ao assistirem ao show ao vivo da Coronation no domingo. Eles ficaram encantados quando senhorita porquinha e Kermit, o sapo invadiu o evento e fez uma esquete hilária com o ator Hugh Bonneville.

Charlotteem particular, foi visto curtindo o momento e cantando junto de Katy Perry Rugido e fogo de artifício com gosto. Jorge, por outro lado, cobriu o rosto e sorriu. Eventualmente, Caco juntou-se aos Windsor no camarote real, agitando sua bandeira diante do encantado duque de Edimburgo.

Não é a primeira vez que a jovem realeza é vista se divertindo em um evento público. Eles sempre foram uma delícia de assistir, e com o príncipe George agora se tornando um influenciador de modaserá emocionante ver que outras declarações de moda ele fará no futuro.