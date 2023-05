O príncipe Harry supostamente ligou para advogados de divórcio meses atrás: ele está se divorciando de Meghan Markle?

ARelatórios recentes alarmantes sugerem Príncipe Harry e Meghan Markle já poderiam estar explorando um possível divórcio em meio a toda a pressão que o casamento lhes deu. News Corp reportou que Príncipe Harry foi quem chamou os advogados de divórcio meses atrás, pois o casal parece destinado ao fracasso se esses relatórios forem precisos. As razões diretas para esta alegada crise entre o casal real variam dependendo da fonte que está relatando isso. Existem meios de comunicação que não acreditam que essa informação seja precisa, embora a maioria deles concorde que algo está acontecendo entre Harry e Meghan. Se eles estão de fato tentando se divorciar, seria por causa de quanta pressão eles sofreram até agora devido a seus desentendimentos com o resto da realeza.

Esta é outra das teorias malucas que existem sobre Meghan Markle e o príncipe Harry. A possibilidade de que ela o tenha manipulado para cumprir suas ordens é quase um clássico de todos os tempos neste momento. Os simpatizantes da família real e os odiadores de Meghan Markle sempre se uniram para atacar a duquesa de Sussex. Se esses rumores de divórcio forem precisos, muitos celebrarão uma possível separação. No entanto, ninguém está pensando nos dois filhos que o casal tem, são eles que vão levar o maior golpe. Além disso, essas crianças um dia terão idade suficiente para ler tudo o que a mídia escreve ou diz sobre seus pais e perceber o quanto de sua privacidade está sendo violada.

Outros relatos da situação sugerem que Meghan Markle é quem está desistindo e ela quer o divórcio. Mas há relatos conflitantes sobre quem iniciou essas ligações com os advogados. Quem quer que tenha dado o primeiro passo, os divórcios sempre tendem a ser desagradáveis. Escusado será dizer que toda essa confusão se originou no grande desacordo entre as acusações de racismo de Meghan Markle contra o resto da realeza. O príncipe Harry concordou que era exatamente o caso e decidiu escrever tudo em suas memórias ‘Spare’. Isso efetivamente o separou da família real muito mais do que nunca. O que quer que esteja realmente acontecendo, iremos mantê-lo informado sobre qualquer novo desenvolvimento sobre o suposto divórcio do Casal Real.