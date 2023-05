O programa de notícias da personalidade da mídia Tucker Carlson se junta oficialmente a Elon Musk no Twitter

Tucker Carlson pode ter dado o golpe mais letal contra a mídia legada nos Estados Unidos da América, da qual eles terão dificuldade em se recuperar. Recentemente, a Fox News anunciou que Tucker Carlson foi demitido e eles nem lhe deram a chance de exibir um programa final. Os motivos dessa demissão foram explicados pelo próprio Tucker em diferentes aparições anteriores. Essencialmente, Carlson sentiu que não tinha mais liberdade criativa ou liberdade de expressão para relatar os eventos reais reais sobre o dia-a-dia americano. Isso levou os dois lados a um grande desacordo e Carlson foi expulso da rede de notícias a cabo. Muitos de nós acreditávamos que haveria uma não concorrência em seu contrato, que só seria inútil se Carlson desistisse de seu pagamento. Parece que foi exatamente o que ele fez, aguardando confirmação.

Tucker Carlson muda-se oficialmente para o Twitter

Demorou Tucker Carlson apenas duas semanas para emitir uma resposta de onde continuaria seu programa de notícias. Já tínhamos uma dica de que ele não voltaria a nenhuma rede convencional depois de afirmar que seria silenciado por cada um deles. Na realidade, as únicas plataformas que permitem que as pessoas falem literalmente sobre qualquer coisa são apenas Rumble e Twitter. Outras plataformas como Google, Facebook ou Youtube têm um histórico de lidar diretamente com os interesses do governo. Em sua resposta, Tucker revelou que está levando seu programa para o Twitter sem oferecer mais detalhes sobre a decisão que acabou de tomar.

Na primeira hora após o lançamento do vídeo, ele atingiu quase 9 milhões de impressões no Twitter apenas com essa publicação. Além disso, não contamos as impressões de todas as contas que retuitaram o último vídeo de Tucker. No que diz respeito às implicações legais deste anúncio, a equipe de Tucker Carlson decidiu processar a Fox News por quebra de contrato depois de demiti-lo. Com esta batalha legal em andamento, Tucker tomou a decisão de fechar um acordo com Elon Musk e se recusou a ser silenciado por seu ex-empregador durante as eleições. Como sabemos, Tucker é uma das vozes mais altas dentro do Partido republicano mas muitos de seus pontos de vista estavam sendo suprimidos por Notícias da raposa.