O quarterback do Jets, Zach Wilson, aproveita o feriado de fim de semana com a namorada Nicolette Dellanno

Zach Wilsono promissor quarterback do Jatos de Nova Yorkfez uma pausa no campo de futebol durante o fim de semana de férias para desfrutar de um tempo de qualidade com seus entes queridos.

Embora nem todos Jatos quarterback pode se gabar de passar o fim de semana com uma estrela pop como Taylor SwiftWilson encontrou consolo na companhia de sua família e namorada, Nicolette Dellanno. A evidência de sua fuga de lazer veio à tona no domingo por meio de uma série de fotos compartilhadas em Histórias do Instagram de Lisa Wilson.

vida de acordo com 2lisa

Em uma das fotos, um radiante Wilson, agora entrando em sua terceira temporada com os Jets, pode ser visto a bordo de um barco, claramente saboreando a alegria do momento. Dellanno, um influenciador baseado em Nova Jersey, reclina-se confortavelmente contra ele, exalando contentamento. Parece que o casal também se entregou a algumas aventuras de wakeboard, com o zagueiro de 23 anos assumindo o controle das rédeas.

Zach Wilson, estrela em ascensão dos Jets, valoriza o tempo de qualidade com a namorada Nicolette Dellanno nas fériasInstagram

O relacionamento de Wilson e Dellanno tornou-se de conhecimento público no verão passado, quando eles foram vistos participando de um Yankees jogo juntos. Antes de seu romance, Wilson tinha um relacionamento de longo prazo com Abadia Gile. No entanto, a conexão deles ganhou as manchetes em julho de 2022, quando Gile acusou o ex- BYU quarterback de estar envolvido com um dos amigos de sua mãe.

Em meio aos rumores de namoro selvagem, Wilson respondeu de bom humor em Instagram, zombando da situação. Ele compartilhou uma postagem de Gozzer Ranch Club de Idahoonde passou um tempo com amigos antes do acampamento de treinamento, mencionando em tom de brincadeira o péssimo serviço de celular e perguntando o que havia perdido.

Aaron Rodgers se une a Zach Wilson para levar o quarterback dos Jets a novos patamares

No período de um ano, muita coisa mudou para Wilson, tanto pessoal quanto profissionalmente. Notavelmente, os Jets fizeram um mudança de franquia no mês passado, adquirindo o quarterback estrela Aaron Rodgers de Green Bay Packers. Rodgers, quatro vezes MVP da liga e ídolo de longa data de Wilson, prometeu apoiar o jovem sinalizador na recuperação de sua confiança após uma desafiadora temporada de segundo ano em Nova York.

Rodgers expressou seu compromisso com Wilson, reconhecendo a crença da equipe no talentoso zagueiro. “Eles realmente acreditam nele. Eles acham que ele pode ser especial – e eu também”, disse Rodgers, destacando seu papel em ajudar Wilson a recuperar sua forma. Com o veterano orientação e a fé dos Jets, Wilson tem a oportunidade de fazer um retorno triunfante e provar que é um quarterback promissor na liga.