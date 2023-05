O que é Amazon Prime PMTS? (maio de 2023)

A Amazon é uma empresa multinacional de comércio eletrônico com sede nos Estados Unidos que oferece muitos produtos e serviços como computação em nuvem, streaming online etc. Um de seus serviços é o Prime, que oferece vários benefícios para compras cobrando uma assinatura mensal ou anual.

Mas, muitos usuários notaram um “Amazon Prime PMTS” cobrança em seu extrato bancário, embora não tenham feito nenhuma assinatura. Então, por razões óbvias, eles se perguntam sobre o valor.

Você está no lugar certo se também enfrentar o mesmo problema. Aqui, eu vou te ajudar a saber “O que é Amazon Prime PMTS?” e como evitá-lo no futuro.

O que é Amazon Prime PMTS?

O termo “PMTS” define “Pagamentos”, Quando você é cobrado pela assinatura do Amazon Prime, ele aparece como Amazon Prime PMTS no extrato. A Amazon cobra de você por todos os seus produtos e serviços, pois é o modelo de receita da Amazon e quando você vê “Melhor” no extrato bancário, é por causa da associação Prime que você fez.

Você deve concordar com os termos e condições sobre os pagamentos recorrentes ao fazer uma assinatura do Amazon Prime, mesmo que seja uma avaliação gratuita. Após o término do período, e você não cancelar a assinatura antes da data, será cobrado o valor determinado para aquele mês ou aquele ano conforme você selecionou. Esta cobrança aparece no extrato da sua conta como “Amazon Prime PMTS.“

No ano passado, em 2022, a Amazon cobrava US$ 12,99 mensais e US$ 119 anuais pelo Amazon Prime, mas agora, em 2023, aumentou o preço. Portanto, se você fizer a assinatura, terá que pagar mais.

Se você não conhece os planos mais recentes, o gráfico abaixo o ajudará.

Tipo de usuário Por mês Anualmente Regular US$ 14,99 $ 139,00 Alunos $ 7,49 $ 69 Destinatários da assistência governamental US$ 6,99 N / D



Você também deve saber que o valor final será diferente de acordo com o imposto aplicado, mas a base será mostrada no gráfico acima.

A Amazon continua cobrando se você usar o serviço, e será debitado do seu cartão de crédito ou débito mensalmente ou anualmente no método de pagamento selecionado.

Além do Amazon Prime, você também pode ser cobrado por outras assinaturas como Audible, Amazon Music, Kindle, etc. Portanto, se você não contratou o Amazon Prime e ainda está sendo cobrado, verifique se aceitou essas assinaturas, e se você não quiser esse cancelamento, essa será uma opção melhor.

Como cancelar a assinatura do Amazon Prime?

Agora, você já sabe o que é Amazon Prime PMTS, e se não quiser continuar com o serviço, deve cancelá-lo imediatamente.

Depois de fazer isso, você ainda poderá usar o serviço até que o ciclo de cobrança termine; depois disso, será uma conta normal.

É fácil conectar-se ao atendimento ao cliente da Amazon e dizer a eles que você não deseja mais usar esse serviço. Eles pedirão alguns detalhes de sua conta para verificar sua identidade e processar sua solicitação.

Da mesma forma, você pode entrar em contato com seu banco e verificar sua identidade fornecendo seus dados. Em seguida, diga-lhes para bloquear o pagamento desse serviço específico.

Você também pode cancelar a assinatura do Amazon Prime no aplicativo e no site e, para ajudá-lo, forneço as etapas para ambos abaixo.

No aplicativo:

Se você usa o aplicativo da Amazon para acessar todos os seus serviços e deseja cancelar sua assinatura do Amazon Prime por meio dele, estes são os passos que você precisa seguir:

Primeiro, abra o aplicativo Amazon no seu dispositivo Android ou iOS e verifique se você está conectado à sua conta.

Em seguida, você verá três linhas no canto inferior direito da tela; clique nisso.

Depois disso, você precisa tocar em Contas, localizado no canto inferior direito.

Ele abrirá sua conta na Amazon; você deve abrir o “ Configurações de Conta” menu e clique em “ Gerenciar associação principal. “

Em seguida, clique no botão “ Gerenciar associação ” menu suspenso.

Depois disso, você verá diferentes opções em sua tela onde você precisa clicar em “ Atualizar cancelar e muito mais.”

Por fim, clique em “ Encerrar assinatura ” e confirme sua solicitação para encerrar sua assinatura do Amazon Prime.

No site:

O cancelamento da assinatura do Amazon Prime por meio de seu site é um pouco diferente e é o seguinte:

Primeiro, em qualquer navegador, navegue até https://www.amazon.com e faça login em sua conta usando suas credenciais.

Depois de fazer login, vá para o “ Conta e listas ” no menu suspenso no canto superior direito.

Agora, você verá o “ Assinatura Prime ” opção abaixo do “ Associações e assinaturas ” cardápio; clique nisso.

Na tela seguinte, clique no botão “Atualizar, Cancelar e Mais” opção em “ Gerenciar associação ”opção.

Agora, clique em “ Encerrar assinatura ”, e pode pedir confirmação; clique nele para encerrar oficialmente sua assinatura do Amazon Prime.

perguntas frequentes

A Amazon vai me cobrar se eu cancelar a Assinatura Prime?

Os termos da Amazon dizem que, se você cancelar a associação Prime dentro de três dias após a inscrição na conta ou converter de uma avaliação gratuita, ela reembolsará o valor total.

O Amazon Prime e o Prime Video têm duas cobranças diferentes?

Você não obtém canais de vídeo Prime com a assinatura do Amazon Prime, pois a cobrança é separada para adicionar conteúdo premium de redes de terceiros.

Por que estou sendo cobrado duas vezes pelo Amazon Prime?

Pode ser porque você usou o Amazon Prime em duas contas ou alguém que tem acesso total à sua conta fez isso. Nesse caso, você também pode entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Amazon para resolver o problema.

Conclusão

Espero que este artigo tenha ajudado você a aprender “O que é Amazon Prime PMTS?” Eu expliquei simplesmente com o método para pará-lo no futuro. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários abaixo.

