O que é o aplicativo Com Dti Folderlauncher? Como consertar o Android (2023)

Cada aplicativo instalado em seu telefone Android cria uma pasta com o formato de nome – ‘com.abc. XYZ. Ao percorrer todos os arquivos no Gerenciador de arquivos, você pode encontrar a pasta com o nome Com.Dti.Folderlauncher.

Os usuários encontraram essa pasta em seus telefones Android e os mantiveram se perguntando o que é essa pasta, como ela é criada e se causará algum problema. Este artigo irá discutir todos os Aplicativos Com Dti Folderlauncher e como corrigir problemas relacionados.

Sobre o aplicativo Com Dti Folderlauncher

Com Dti Folderlauncher é responsável por criar pastas com vários aplicativos. Você pode criar pastas em seu telefone com aplicativos das mesmas categorias, e o aplicativo Com Dti Folderlauncher faz isso. Ele permite que você organize a confusão de aplicativos em sua tela inicial, agrupando-os em uma pasta.

Você pode criar uma pasta de aplicativo em seu telefone Android seguindo as etapas abaixo:

Deslize para cima na tela inicial para abrir a App Drawer.

Agora toque e segure o ícone do aplicativo que deseja agrupar com outro aplicativo.

Arraste o ícone do aplicativo para outro aplicativo para criar uma pasta.

Depois que uma pasta é criada, você pode adicionar mais ícones a ela.

Como corrigir o aplicativo Com Dti Folderlauncher?

Um acidente com o aplicativo Com Dti Folderlauncher é comum. Se você enfrentar problemas como não conseguir criar uma pasta ou iniciá-la, siga as etapas abaixo para corrigi-lo.

Reinicie seu telefone

Se você estiver enfrentando algum problema com seu dispositivo, a primeira coisa que deve tentar é reiniciar o dispositivo. Isso eliminará todos os bugs do seu telefone Android e você não deverá mais encontrar problemas com o aplicativo Com Dti Folderlauncher. Para reiniciar o telefone, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Poder botão em seu telefone para abrir o menu Power.

Agora, toque no Reiniciar/Reiniciar botão.

Toque em Reiniciar/Reiniciar novamente para confirmar o reinício.

Limpe o cache do telefone

Dados de cache corrompidos também podem causar problemas com o aplicativo Com Dti Folderlauncher. Você terá que limpar o cache do telefone para corrigir esse problema. Abaixo estão as etapas para limpar o cache nos telefones Xiaomi-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Aqui, procure e toque no Sobre telefone seção.

Agora no Sobre telefone toque em Armazenar .

A seguir, toque em o Libertar botão e seu dispositivo começará a procurar arquivos que possam ser removidos.

o Na tela seguinte, verifique Arquivos de Cache juntamente com outras opções de arquivo e, em seguida, toque em Limpar para limpar o cache do telefone.

As etapas acima variam para diferentes fabricantes de smartphones, e alguns smartphones podem não ter a opção de limpar os arquivos de cache.

Desligue o modo de economia de energia

O modo de economia de energia limita o uso do aplicativo em segundo plano, bem como limita o desempenho de sua CPU. Se o modo de economia de energia estiver ativado, isso pode causar um problema com o aplicativo Com Dti Folderlauncher. Desative esse recurso e isso deve resolver o problema que você está enfrentando-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Aqui, toque no Cuidados com a bateria e o dispositivo opção.

Agora, toque no Bateria opção.

Desligue a alternância Economia de energia para desligá-lo.

Restaurar seu telefone de fábrica

Se você ainda tiver problemas com o aplicativo Com Dti Folderlauncher, tente redefinir seu telefone. Isso limpará todos os dados do seu telefone, configurações e aplicativos e provavelmente corrigirá o problema. Abaixo estão as etapas para redefinir o telefone de fábrica

Toque no Configurações ícone para abrir o aplicativo Configurações do seu telefone.

Toque no Administração Geral opção aqui.

Agora, toque no Reiniciar opção.

Aqui, toque em Redefinição de dados de fábrica .

Role até a parte inferior da tela e toque em Reiniciar .

Agora você terá que digitar sua senha/PIN e depois tocar em Continuar .

O processo começará e seu telefone começará a ser redefinido.

Conclusão

Isso é tudo sobre o aplicativo Com Dti Folderlauncher. Também discutimos como você pode corrigir os problemas que enfrenta com o aplicativo Com Dti Folderlauncher. Esperamos que este artigo tenha ajudado você com o que você está procurando e, se ajudou, informe-nos na seção de comentários.

LEIA TAMBÉM: