O que é o Spotify Duo? Como configurar e usar o Spotify Duo (2023)

O Spotify lançou o Spotify Duo, um plano de assinatura para casais ou usuários que permite que cada parceiro possua sua conta premium em uma única conta. Aqui você obterá todas as listas de reprodução e recomendações usuais para Spotify Exclusive, Duo Mix, etc. Então, tudo em um, esta é uma lista de reprodução simplificada e atualizada regularmente com base em seu histórico de escuta compartilhado. Portanto, se você é novo no Spotify ou deseja entrar no Spotify Duo, pode conferir este guia detalhado.

Bem, a lista de reprodução do Spotify tem dois modos como Chill e Upbeat, que basicamente indicam diferentes escolhas dos usuários. Também inclui uma opção para remover músicas adultas ou explícitas se seus filhos estiverem usando o Spotify. Enquanto o Spotify Duo Mix é um recurso opcional onde dois usuários podem usar a mesma assinatura em um segmento.

Este plano Premium Duo custa cerca de INR 149 por mês na Índia e pode ser cancelado a qualquer momento. Enquanto o plano Individual Premium começa em INR 119 por mês em comparação com o plano Duo para casais.

O que é o Spotify Duo?

O plano Premium Duo do Spotify é um plano de assinatura disponível para duas pessoas (casais) que podem compartilhar uma conta master premium para ouvir música no Spotify e compartilhar a mesma playlist ao mesmo tempo, dependendo de sua preferência. A melhor parte é que você não precisa compartilhar os detalhes da conta e custa menos do que o prêmio individual se compararmos com contas duplas.

Conforme mencionado anteriormente, o plano Spotify Premium Duo custa INR 149 por mês na Índia ou o equivalente em outras regiões no momento da redação deste post. Se você e seu co-membro ou parceiro moram no mesmo endereço, você pode usar este plano que será verificado pelo Spotify.

Se você está ingressando em uma conta Duo, com certeza deve morar com o proprietário do plano Premium. Além disso, você precisará ter uma conta existente do Spotify para atualizá-la no Duo.

Recursos do Spotify Premium Duo

O plano Spotify Premium Duo oferece todos os recursos padrão da plataforma de streaming conforme mencionado abaixo.

Baixe músicas e ouça em qualquer lugar

Você pode facilmente baixar qualquer música e ouvi-la em qualquer lugar sem interrupção, pois o Spotify Duo está no canal da conta Premium. Então, basicamente, você terá todos os recursos Premium nele.

Ouvir música sem anúncios

Todos sabemos que os anúncios entre a reprodução da música podem ser muito frustrantes, dependendo da sua preferência ou humor. Portanto, o plano Premium obviamente permite que os usuários ofereçam uma experiência de audição de música sem anúncios. E o Spotify Duo faz o trabalho muito bem.

Pular reprodução ilimitada

Também é um recurso bastante bom e útil para os usuários do Duo terem reprodução ilimitada e pular aqueles que navegam muito nas listas de músicas. Então, se você não gosta de alguma música, pode clicar em próximo para começar a tocar outra música. Não haverá nenhuma limitação para pular a reprodução.

Faça suas próprias listas de reprodução

Criar sua própria lista de reprodução ou álbum de música é muito útil para o que você gosta de ouvir na maioria das vezes. Depois de criar listas de reprodução pessoais de suas músicas favoritas, você ficará livre para tocar as músicas uma a uma de acordo com o gênero ou humor. Você também pode compartilhar as listas de reprodução criadas em suas contas de mídia social como Twitter, Facebook, Messenger, Telegram, Skype, Tumblr, etc.

Siga os favoritos

O Spotify Duo permite que você siga seus amigos ou pessoas na plataforma com preferências musicais semelhantes. Isso criará um ambiente social para qualquer amante da música que ficaria feliz em compartilhar nas redes sociais.

Usar descoberta de música

O Spotify recomendará automaticamente artistas e músicas para curtir com base em suas preferências musicais e listas de reprodução. Ele também permite que você crie uma lista de reprodução “Discover Weekly” para você.

Aproveite o acesso à música off-line

Com o Premium Duo, você também pode baixar suas listas de reprodução de músicas para ouvir em qualquer lugar via acesso offline. Assim, mesmo se você não tiver acesso à Internet por algum motivo, poderá acessar facilmente suas listas de reprodução de músicas favoritas que você já criou.

Obtenha a letra da música

O plano Spotify Premium Duo tem parcerias com sites de letras como Genius e SoundHound. Isso significa que os usuários poderão visualizar as letras das músicas enquanto tocam no aplicativo móvel Spotify.

Como configurar e usar o Spotify Premium Duo 2023

Como primeiro usuário do Duo, você terá que se inscrever no plano de assinatura e pagar as mensalidades. Você terá que adicionar o endereço da conta também. Se fizer isso, você se tornará um usuário principal ou o gerente do plano do serviço e, em seguida, seu co-membro ou parceiro poderá ingressar no plano como um usuário secundário.

Para criar uma conta Spotify Duo:

Visita Spotify.com/duo/ website oficial.

website oficial. Em seguida, clique no Iniciar botão.

botão. Insira os detalhes e verifique o mesmo para evitar erros.

e verifique o mesmo para evitar erros. A seguir, clique no Compre o Spotify Premium Duo botão.

botão. Em seguida, certifique-se de seguir as instruções na tela para convidar seu co-membro ou parceiro para aderir ao seu plano Premium Duo somente se a pessoa morar com você no mesmo endereço da conta.

Caso você não seja o gerente do plano Duo e queira ingressar no mesmo como parceiro secundário, precisará fazer login na sua conta existente do Spotify ou criar uma nova e seguir as instruções.

O gerente do plano Spotify Duo pode convidá-lo a participar do plano navegando na página de convite oficial do Spotify Duo. Caso contrário, você também pode obter o link do convite por e-mail ou WhatsApp. Depois de se inscrever para aderir ao plano Duo, você receberá um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp com mais instruções para prosseguir.

Finalmente, você terá que concluir o processo de inscrição para o mesmo e ambos começarão a desfrutar do plano Duo imediatamente após a verificação. No entanto, se você não gostar da plataforma ou do serviço Duo, poderá cancelá-lo facilmente sem nenhum problema ou penalidade.

