O que está por trás de uma experiência de quase morte? Pesquisadores encontram possível explicação

CMuitas vezes ouvimos histórias sobre a famosa ‘luz branca’. É descrito como um flash no fim de um túnel, uma passagem para a vida após a morte, uma fita que mostra em um instante todas as fases da vida, um ente querido, já falecido, estendendo a mão para nós.

Todos esses sentimentos, que podem ocorrer em um cérebro moribundo, são conhecidos como experiências de quase morte e as pessoas há muito se perguntam o que está por trás disso.

Um estudo recente, conduzido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Michigan e publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science, parece ter encontrado uma possível explicação para essas experiências.

Durante as investigações, realizadas por Dr. Jimo Borjigin e sua equipe, sinais de ativação gama muito semelhantes foram registrados nos cérebros moribundos de humanos e animais após uma perda de oxigênio após parada cardíaca.

O que acontece no cérebro após a morte?

O grupo de pesquisadores analisou a atividade cerebral de quatro pacientes que morreram de parada cardíaca. Todos os quatro, em coma, foram monitorados por eletroencefalograma antes e depois da morte.

Após a morte, dois deles apresentaram aumento da atividade cardíaca e das ondas gama, as oscilações com maior frequência e menor amplitude que estão relacionadas à consciência, foco atencional e gerenciamento da memória.

Além disso, essa atividade cerebral foi registrada na zona dos correlatos neurais da consciência, relacionada a sonhos, alucinações e estados alterados.

No entanto, os outros dois pacientes não apresentaram sinais semelhantes quando foram retirados do suporte de vida, algo que leva a equipe de pesquisa a conclusões mais cautelosas.

“Não podemos fazer correlações das assinaturas neurais de consciência observadas com uma experiência correspondente nos mesmos pacientes neste estudo”, concluiu o estudo.

“No entanto, as descobertas observadas são definitivamente empolgantes e fornecem uma nova estrutura para nossa compreensão da consciência encoberta nos humanos moribundos”.