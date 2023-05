O que Levar para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023?

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o exame em um dos centros de aplicação no Brasil.

As inscrições para a prova começam em apenas um mês. Assim, é importante que você comece a se preparar para o dia da do ENEM 2023.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com informações sobre aquilo que você pode levar no dia do ENEM. Confira!

O que pode levar no dia do ENEM 2023: itens obrigatórios

Existem dois itens obrigatórios que você precisa levar no dia da prova do ENEM. São eles:

Documento de identidade:

Todos os candidatos DEVEM levar um documento de identidade válido e com foto no dia da prova do ENEM 2023. É importante que você confira desde já se possui um documento em bom estado e dentro do prazo de validade para levar no dia do exame.

Ao contrário do que muitos pensam, não é somente o RG que é aceito pelo ENEM. Você pode levar qualquer um dos seguintes documentos no dia da prova:

RG;

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Reservista ou de Dispensa;

Carteira de Habilitação (CNH);

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade.

Se o seu documento tiver sido roubado ou extraviado, você deve levar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes da prova.

Caneta preta:

Outro item obrigatório que todos os candidatos devem levar na prova do ENEM é a caneta preta. Lembre-se de que ela deve ser uma caneta esferográfica transparente de tinta preta.

É melhor levar mais de uma caneta por segurança.



Outros itens que você pode levar no ENEM 2023

Além dos itens obrigatórios mencionados, existem outros itens que você pode levar no ENEM caso queira. Confira:

Cartão de inscrição

Não é obrigatório levar o cartão de inscrição. Porém, você pode imprimir o seu e levar no dia da prova, uma vez que ele conta com informações importantes, como o número da sala, do prédio e da instituição em que você fará a prova.

Alimentos leves

Leve um lanchinho para se alimentar durante a prova do ENEM. Como as provas são longas, é interessante que você faça uma pequena pausa e se alimente com alguma coisa leve.

Dentre as principais escolhas de alimentos para levar, podemos citar: sanduíches, barrinhas de cerais, bolachas, etc. Não se esqueça de levar também uma garrafa de água.

O que NÃO pode levar no dia do ENEM 2023: itens proibidos

Existem alguns itens que não podem ser levados no dia do ENEM 2023. São eles:

Canetas de outras cores;

Óculos escuros;

Boné, chapéu, ou gorro;

Lápis, lapiseira ou borracha;

Livros ou anotações;

Calculadora;

Tablet;

Relógio.

O celular é um caso especial: você pode levar o seu. Porém, ele deverá permanecer desligado durante toda a prova e deverá também ser colocado em um recipiente especial que será fornecido pelo responsável pela sala no dia do exame.

ENEM 2023: principais datas

As inscrições para o ENEM 2023 poderão ser realizadas a partir do dia 5 de junho de 2023, em exatamente um mês. Os candidatos terão a oportunidade de se inscrever até o dia 16 de junho.

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. No primeiro dia, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ainda, eles deverão também escrever uma redação. No segundo dia de provas, os candidatos deverão responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os resultados do ENEM 2023 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.