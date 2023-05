O que o PSG perderá com a saída de Messi: direitos televisivos, venda de camisas…

eucrescimento acima do esperado nos direitos televisivos internacionais e uma queda de 10% nas vendas de camisetas são dois possíveis efeitos negativos sobre Paris Saint-Germaindos cofres se Leo MessiA saída do jogador está confirmada neste verão, segundo especialistas em marketing esportivo ouvidos pela EFE.

No entanto, esses especialistas também destacam aspectos positivos de sua saída prevista para junho. Concretamente, a redução da massa salarial e a melhoria da imagem do PSG em si, que foi acusado em várias ocasiões de ser muito indulgente com suas estrelas.

Ultras do PSG se reúnem para entoar: “Messi filho da puta”

Um dos primeiros efeitos negativos de uma Ligue 1 sem Messi poderia ser a renegociação para baixo dos direitos internacionais, o que afetaria tanto PSG e o resto dos principais clubes. O contrato com a atual emissora, a Bein Sports, do Catar, termina em 2024.

A Ligue 1 fatura atualmente 80 milhões de euros por ano com vendas fora da França, uma quantia irrisória em comparação com o campeonato espanhol e, principalmente, com a Premier League (cerca de 2 bilhões de euros por temporada).

“Pode haver influência na hora de renegociar os direitos internacionais que terminam em 2024”, reconhece Virgílio Cailletum dos executivos de marketing esportivo mais conhecidos da França.

Vincent Chaudeloutro especialista na área, concorda que “não é a mesma coisa negociar no exterior com mercados como a Ásia ou a América Latina” com Messi e Neymar na Ligue 1. “Digamos que no próximo contrato os direitos internacionais irão progredir porque atualmente são muito baixos, mas não tanto se esses dois não estiverem na França”, observa Chaudelque acrescenta que se Messi vai para uma liga que compete com a França, como a Espanha, o eventual prejuízo para a Ligue 1 seria maior.

Menos camisas do PSG

Afastado do clube por duas semanas por causa de sua viagem promocional à Arábia Saudita, a saída do astro argentino é uma conclusão precipitada apenas duas temporadas depois que ele desembarcou em Paris vindo de Barcelona. E ainda assim sua renovação por mais um ano, até junho de 2024, estava próxima de acontecer.

Se Messi acaba fazendo as malas, PSG conseguiria, pelo menos, amortizar grande parte do que pagou pelo capitão argentino (a quem paga cerca de 80 milhões de euros por temporada, incluindo salário, prestações de segurança social e incentivos), um investimento que teria mesmo sido rentável se o clube havia pelo menos chegado às meias-finais da Liga dos Campeões (perdeu nas duas últimas edições nos oitavos-de-final).

Em todo o caso, Messi pode reclamar as medalhas por ter conquistado pelo menos oito novos patrocínios e por ter dado um grande impulso ao PSGas vendas de camisas da empresa, que ultrapassaram confortavelmente um milhão em 2022.

“Talvez possa haver uma queda nessas vendas, em torno de 10%”, arrisca Coalhada. uma figura que Chaudel também considera realista. Uma eventual quebra de receitas que “não vai abalar” em nada as finanças do clube, acrescenta. Apenas 20% do preço total das camisas vai para o clube, já que a maior parte vai para o fabricante e o distribuidor. Messi também contribuiu para a visibilidade PSG‘s, que em janeiro de 2022 atingiu 150 milhões de seguidores, 50pc a mais que no ano anterior.

Tudo isso ajudou a acelerar o faturamento do clube, que, excluindo direitos de TV e ingressos para jogos, atingiu o recorde de 350 milhões por ano.

No entanto, ambos Coalhada e Chaudel jogar para baixo Messieventual saída e até mesmo ver aspectos positivos.

“PSG é frequentemente acusado de ser muito brando com suas estrelas. Ao sancionar Messiele envia uma mensagem forte”, diz Coalhada.

Além disso, ele continua explicando, sua possível saída reduzirá a massa salarial e ajudará o clube parisiense a se aproximar dos parâmetros de fair play financeiro da Uefa, o que permitiria fazer contratações na janela de transferências do verão.