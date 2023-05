O que significa ‘FUBAR’? O título da nova série de Arnold Schwarzenegger na Netflix

Arnold Schwarzenegger acaba de lançar sua mais recente comédia ‘danoso‘, no qual Lucas Brunnerum agente aposentado da CIA, interpretado por Arnold, é forçado a orientar sua filha Emma, ​​interpretada por Mônica Bárbaro.

No entanto, poucos sabem o significado da manchete: ‘FUBAR’. Então, vamos repassar o significado dessa palavra. “FUBAR vai te chutar e te fazer rir por uma temporada inteira: não apenas por duas horas”, explicou o ator austríaco em sua última entrevista na plataforma Netflix.

O que significa ‘FUBAR’?

‘FUBAR’ é uma gíria militar para “F ** ked Up Beyond All Recognition (or Repair)”. Diz-se que é um termo que vem da Segunda Guerra Mundial e se refere a qualquer situação, ou pessoa, que deu errado e não há possibilidade de reparo.

Aliás, não é a primeira vez que é utilizado no mundo do cinema, a primeira vez foi em 1989 numa comédia protagonizada por Kurt Russel e Sylvester Stallone. Também é usado no filme ‘Saving Private Ryan’ de 1998, onde os militares usam continuamente o termo.

Sinopse de ‘FUBAR Na série Arnold será Luke Brunner que, prestes a se aposentar na agência, descobre um segredo de família. Forçada a retornar ao campo para um último trabalho, a série aborda a dinâmica familiar universal em um contexto global de espionagem, ação e humor.

Elenco FUBAR’