O que significa o X no Snapchat? Como removê-lo (2023)

Snapchat é um aplicativo de mensagens americano onde você pode enviar instantaneamente mensagens, fotos, vídeos, etc. O principal recurso deste popular aplicativo de rede social é que a mensagem que você envia fica disponível apenas por um curto período de tempo antes de desaparecer.

Mas muitas coisas desconhecidas sobre o Snapchat nos deixam curiosos, uma delas é o ícone X que você vê nele.

Se você também quer saber o que X significa no Snapchat e como removê-lo, este artigo é para você. Aqui, compartilharei com você todos os significados do X e ensinarei o processo fácil de remoção.

O que significa o X no Snapchat?

O X no Snapchat tem significados diferentes dependendo de onde é colocado, como na lista de amigos, na caixa de bate-papo etc.

Mas você não deve se preocupar com isso, pois vou compartilhar sobre cada X no Snapchat para que você entenda claramente o que ele está tentando transmitir.

X ao lado do nome do Snapchat

O Snapchat pede permissão de contato; se você der isso, ele mostrará os nomes de todos os contatos disponíveis no Snapchat. Mas se alguém estiver em sua agenda de contatos, mas você não o adicionou no Snapchat, verá um X cinza ao lado do nome dele. Portanto, X ao lado do nome do Snapchat sugere que a pessoa não foi adicionada à sua lista de amigos. Depois de adicioná-lo ao seu Snapchat, o ícone X será removido automaticamente.

Clicar no X abrirá opções como Bloquear, denunciar e limpar a conversa. Se você não quiser que o nome da pessoa apareça novamente no seu Snapchat, é melhor bloqueá-la.

Ícone X em vez da câmera

Se você vir um ícone X ao lado do nome de uma pessoa com quem você era amigo. Significa que a pessoa bloqueou ou removeu você do Snapchat dela.

Ao visitar o perfil dele, você também pode saber se ele bloqueou ou removeu você. Se você vir o botão Adicionar ali, ele não o bloqueou, mas o removeu do Snapchat dele.

Geralmente, você vê um ícone de câmera ao lado do nome do seu amigo no Snapchat, mas quando ele bloqueia ou remove você, ele se transforma no ícone X.

Nesse caso, você pode bloquear, remover ou excluir a conversa com a pessoa clicando no botão X.

X ao lado da sua lista de amigos do Snapchat

Outro X que você pode notar no Snapchat está na lista de amigos e ao lado do nome de alguém. Isso significa que a pessoa não foi adicionada à sua lista de amigos.

Há também um botão Adicionar; se você clicar nele, a próxima pessoa receberá uma solicitação e, se aceitar, estará na sua lista de amigos e o ícone X se transformará em uma câmera.

Se não quiser adicionar essa pessoa à sua lista de amigos, você também poderá removê-la da sugestão clicando no ícone X.

Essas sugestões são da sua agenda de contatos que usam o Snapchat, mas você ou a próxima pessoa não se adicionaram como amigos. Você também saberá quem está usando o Snapchat e se conectará facilmente a eles.

Como remover o ícone X no Snapchat?

A melhor maneira de remover o ícone X no Snapchat ao lado do nome de qualquer pessoa é adicioná-la. Se ele aceitar a solicitação, ela será automaticamente removida e transformada em um ícone de câmera.

Caso ele não aceite o pedido, o bloqueio será a melhor opção para retirar o ícone do X. Você pode clicar nele, seguido por um bloco para fazer isso.

Se você clicar no X na sugestão do amigo, ele será removido instantaneamente e não aparecerá até que você desinstale e reinstale o aplicativo.

Também é possível que você ainda veja o ícone X depois de adicioná-lo à sua lista de amigos. Nesse caso, será melhor limpar o cache do aplicativo Snapchat para eliminar o problema facilmente.

perguntas frequentes

O X no Snapchat significa não ser amigo?

Se você for amigo de alguém no Snapchat, verá um ícone de câmera ao lado do nome dele e, se mudar para um ícone X, significa que ele bloqueou ou removeu você. Se você não pode adicioná-lo de volta, ele certamente bloqueou você.

Por que há um ícone X se ainda somos amigos?

Você pode ver o ícone X ao lado do nome mesmo depois de adicioná-lo à lista de amigos. Esse problema ocorre principalmente devido aos dados armazenados em cache; será melhor você limpar o cache para se livrar dele.

O que significa a pessoa azul com um cheque no Snapchat?

Você vê a pessoa azul com uma marca de seleção quando adiciona alguém no Snapchat e ela não adiciona você de volta. Você também pode ver este ícone se você era amigo anteriormente, mas a próxima pessoa cancelou sua amizade.

Conclusão

Então, isso era tudo sobre o significado de X no Snapchat. Felizmente, você tem uma ideia clara sobre isso e aprendeu como removê-lo. Se você ainda enfrentar algum problema, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

