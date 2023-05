O que significa TV 14? PG-13 vs. TV-14 Significado

Às vezes, quando você planeja assistir a um filme ou série no Netflix ou em outras plataformas, um aviso “TV-14” aparece. Você pode se perguntar o que está tentando transmitir se não souber.

Esse descritor de classificação é comum hoje em dia; você deve saber o que isso significa. Portanto, continue lendo o artigo, pois aqui discutiremos tudo sobre isso e a Escala de classificação de TV para ajudá-lo a ter uma ideia clara.

O que significa TV 14?

TV 14 significa que se um programa for classificado como este, então o programa não é adequado para todas as crianças menores de 14 anos de idade. Esses programas têm diálogos delicados, conteúdo sexual, violência gráfica, etc., que podem desencadear uma criança menor de 14 anos de forma não autorizada, afetando seu bem-estar psicológico.

Alguns exemplos dos programas sob esta classificação são:

Coisas estranhas

Anatomia de Grey

Amigos

rio virgem

Lei e ordem

Diários de um vampiro

Esses somos nós

Perdido

Se adequa

O arquivo x

Também é possível que toda a série seja classificada como TV-14 por apenas um episódio violando as regras e entrando nessa classificação. No entanto, se um programa for classificado como TV-14, você não deve permitir que seus filhos o assistam.

Com TV-14, você pode ver algumas outras palavras adicionadas para notificar o tipo de conteúdo. Então, será melhor para você saber disso também.

D: Diálogo Intensamente Sugestivo

EU: Linguagem Grosseira Forte

S: Situação Sexual Intensa

V: Violência intensa

Escala de classificação de TV

Além do TV-14, alguns outros descritores de conteúdo estão disponíveis e você também deve conhecê-los. Assim, você pode saber facilmente qual conteúdo é adequado para você e seus filhos.

TV-Y: Se algum programa estiver abaixo dessa classificação, será apropriado para crianças de todas as idades.

TV-Y7: Ele sugere que o show pode ser assistido por crianças acima de 7 anos.

TV-G: O conteúdo que se enquadra nessa classificação é adequado para pessoas de todas as idades.

TV-PG: Esses shows podem conter violência, nudez, etc., por isso precisam de orientação dos pais.

TV-MA: Todos os shows abaixo desta classificação são adequados para adultos, portanto, são inadequados para menores de 17 anos.

O que é PG-13?

Você pode ter visto programas com classificação PG-13 e considerá-los iguais aos da TV-14. Mas existem algumas pequenas diferenças entre esses dois; neste contexto, será melhor conhecer o PG-13.

PG-13 sugere que o conteúdo não é adequado para pré-adolescentes com menos de 13 anos, pois pode conter violência gráfica, uso de drogas, nudez etc., que podem afetar seu bem-estar.

A primeira diferença entre o PG-13 e o TV-14 é que o PG-13 é basicamente um sistema de classificação de filmes, enquanto o TV-14 é um sistema de classificação de TV ou transmissão.

A segunda diferença é que crianças de 13 anos podem assistir a conteúdo PG-13, mas não podem assistir a programas de TV para 14 anos.

TV-14 contém mais violência, nudez, etc., do que um filme PG-13. No entanto, como pai, cabe a você o que deseja que seus filhos assistam.

Como evitar que seus filhos assistam ao conteúdo da TV-14?

Você sabe o que significa TV-14, mas hoje em dia a maioria dos programas contém elementos que se enquadram nessa classificação. Portanto, sua principal tarefa é impedir que seus filhos assistam a conteúdo classificado para 14 anos na TV.

Você ficará feliz em saber que, nos dias de hoje, a maioria das TVs vem com recursos de controle parental. Portanto, dependerá do modelo da sua TV se você pode ativar esse recurso.

O processo também varia de acordo com a marca e o modelo da sua TV. Este é o guia para ativar esse recurso em algumas TVs populares.

Você pode aplicar o recurso de Controle dos Pais em três níveis: Cabo/Transmissão, App Store da sua Smart TV e O App onde você deseja impedir que o conteúdo seja exibido.

Antes, não havia recurso disponível para bloquear o conteúdo da TV-14 nos canais a cabo, mas graças à Smart TV, você pode fazer isso facilmente fazendo algumas alterações nas configurações.

Outra coisa que você deve saber é que muitos aplicativos diferentes estão disponíveis para download que fornecem conteúdo de TV-14, portanto, para não permitir que seus filhos baixem isso, você também pode bloquear a App Store.

Você tem outra opção para bloquear o conteúdo no próprio app. Suponha que você não queira que seus filhos vejam conteúdo sensível no Netflix, então você pode simplesmente configurar o perfil dele para bloquear todo o conteúdo que se enquadra nessa classificação.

O que TV-14 significa no Disney Plus?

Como você sabe sobre a TV-14, Disney Plus significa o mesmo. Sugere que o conteúdo é adequado para crianças com 14 anos ou mais. Você também obtém acesso a filtros para impedir que seus filhos assistam ao conteúdo da TV-14 no Disney Plus.

Depois de configurar esse filtro, ele solicitará que você selecione TV-14 e TV-MA na próxima vez que abrir o aplicativo. Se você não escolher nada, será automaticamente definido como TV-14. No entanto, você pode alterar isso mais tarde nas configurações do aplicativo.

A classificação R ou TV 14 é pior?

Se um programa ou filme for classificado como R, qualquer pessoa com menos de 17 anos não poderá assisti-lo sem a permissão de seus pais ou responsáveis, já que ninguém com menos de 17 anos pode assistir a um filme NC-17.

TV-14 é um ponto de classificação de canal de TV e, se algum programa estiver abaixo dessa classificação, menores de 14 anos não poderão assistir.

Ambos os sistemas de classificação são úteis e alertam os pais para não permitirem que seus filhos assistam a esse conteúdo, o que pode afetar seu bem-estar psicológico.

Conclusão

Então, essas foram as informações completas sobre a TV 14. Espero que você tenha uma ideia clara sobre isso e entenda as outras escalas de classificação. Se você ainda precisa saber mais, deixe suas perguntas nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: