Real Madrid estão se preparando para fazer uma contratação no próximo mercado de transferências de verão, a fim de fortalecer seu ataque. No entanto, existem incertezas internas dentro do clube quanto aos rumos que devem tomar.

O debate gira em torno de se concentrar em jovens talentos com potencial de longo prazo ou em jogadores experientes que podem causar um impacto imediato. A discussão permanece aberta e o clube está considerando ativamente várias opções.

A lista de alvos potenciais continua a crescer rapidamente. Jogadores como Harry Kane, Roberto Firmino, Julian Alvarez, Marcus Thuram, Joselu, Gonçalo Ramos, Rasmus Hojlund, Kai Harvertz, Coronel Muani, Victor Osimhene Karim Adeyemi todos foram mencionados.

Além disso, os jovens jogadores de Real Madrid Academia, Álvaro Rodríguez e John é a fábrica de conservasatualmente emprestado ao Getafe também estão sendo consideradas como opções para reforçar o ataque.

Entre os nomes, Kane tem sido o mais destacado. O Tottenham estrela e internacional da Inglaterra tem sido associada com Real Madrid já faz algum tempo, pois está ansioso para deixar um time que não vem conquistando títulos.

No entanto, negociar com o presidente do Spurs Daniel Levy provou ser um obstáculo significativo, e não houve conversações entre Real Madrid e qualquer pessoa associada ao clube da Premier League.

Real MadridA direção do clube recentemente ajustou sua meta para a posição de atacante. Inicialmente, não procuravam activamente um avançado, mas agora reconhecem a necessidade de encontrar um jogador que possa servir de referência na equipa. É importante notar que Endrick deverá se juntar ao clube com sede em Madrid em 2024.

Em reuniões realizadas no Valdebebas, campo de treinamento do clube, a ideia inicial era contratar um jovem atacante com potencial de crescimento. No entanto, as memórias das performances abaixo do esperado de contratações anteriores, como Luka Jovic tornaram o clube mais cauteloso em sua abordagem.

Lata é outro jogador em consideração, como Real Madrid continuar a manter um olho em seu progresso. Ele recentemente fez sua primeira partida para Getafe, marcando um gol para garantir o empate. O Treinador, José Bordalasestá dando a ele oportunidades que ele não teve anteriormente, e Real Madrid ainda tem fé em suas habilidades.