O relógio Met Gala de Patrick Mahomes impressionou as pessoas, qual é o preço em sua coleção de relógios de luxo?

Patrick Mahomes, do Kansas City Chief, usava um Cartier Santos assista no Met Gala de 2023 e impressionou as pessoas, pois ele gastou quase um milhão de dólares em sua luxuosa coleção de relógios.

Patrick Mahomes não tem problema em gastar dinheiro, pois conseguiu um Extensão de contrato de US$ 500 milhõesde acordo com especialistas, ele gastou parte desse dinheiro com sua família comprando carros caros para eles, no entanto, ele é um fã de relógios e adiciona regularmente novos relógios sofisticados à sua coleção.

Embora Patrick Mahomes usasse um relógio Cartier, ele é um grande fã de Rolex

O Coleção do campeão do Super Bowl LVIII tem uma grande variedade de relógios Rolex, incluindo Yacht Masters, e dois Daytonas que valem $ 520.000. Mahomes também tem um relógio Omega Seamaster Aqua Terra em ouro maciço no valor de US $ 36.000 e muito mais.

Ao adicionar todos os seus relógios, sua coleção de relógios vale mais de $ 852.000um pequeno preço em comparação com o seu $ 45 milhões por ano de salário.

Patrick e Brittany Mahomes compareceram ao Met Gala 2023 pela primeira vez este ano depois que ele venceu o Super Bowl LVIII. Vestidos com roupas elegantes, ambos usavam roupas personalizadas Projetos Hugo Boss.

Brittany usava um vestido branco encantador enquanto Mahomes usava um grande terno preto, uma camisa sem colarinho e óculos de sol pretosalinhando-se ao tema do evento que homenageia o saudoso Karl Lagerfeld.

Mahomes regularmente impressiona seus colegas da NFL com suas escolhas de guarda-roupa ao chegar a qualquer evento público ou privado, um feito que faz com que o quarterback se destaque da multidão.