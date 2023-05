O retorno de Jon Jones resultou em ‘PVC comercial de maior bilheteria’ para o UFC nos últimos 12 meses

O tão esperado retorno de Jon Jones definitivamente valeu a pena para o UFC.

O novo campeão dos pesos pesados ​​ajudou a transformar o UFC 285 no card mais vendido do ano passado para a promoção junto com uma multidão lotada na T-Mobile Arena em Las Vegas. Embora as vendas totais do pay-per-view não tenham sido disponibilizadas, a Endeavor – empresa controladora do UFC – divulgou o UFC 285 como um card recorde no ano passado, juntamente com algumas outras marcas altas alcançadas ao relatar o primeiro trimestre. resultados para 2023.

“No UFC, continuamos a oferecer mais eventos que quebram recordes em todo o mundo”, disse o CFO da Endeavor, Jason Lublin, durante uma ligação para investidores na terça-feira. “O UFC 284 em Perth foi o evento de maior bilheteria da Austrália de qualquer tipo e o UFC 285 em Las Vegas foi o evento pay-per-view comercial de maior bilheteria do UFC nos últimos 12 meses.

“Além disso, o UFC 286 em Londres foi o evento de maior bilheteria na história da O2 Arena.”

O UFC continuou a reunir um grande número de eventos lotados desde que voltou às arenas durante a pandemia global.

No geral, desde 2021, o UFC esgotou 36 de 38 shows ao vivo no total, com as únicas duas exceções sendo o UFC 283 no Brasil e o recente evento do UFC em Kansas City, que foi encabeçado por Max Holloway contra Arnold Allen. Fora desses dois eventos, todos os card alternados com a presença do público foram um sucesso para o UFC nos últimos dois anos.

No que diz respeito aos resultados do primeiro trimestre, as propriedades esportivas da Endeavor, lideradas pelo UFC, relataram receita de $ 353,3 milhões no trimestre, o que representa $ 56,6 milhões ou 19% em relação ao mesmo período exato de 2022. O aumento foi atribuído a taxas de direitos de mídia, patrocínios, receita relacionada a eventos e pay-per-views com um cartão pay-per-view adicional durante o primeiro trimestre, também contribuindo com o maior valor de receita.

Enquanto o UFC normalmente realiza apenas um pay-per-view por mês, março viu dois cards acontecerem, incluindo o evento recorde do UFC 285 junto com o UFC 286, que aconteceu em Londres.

Havia planos iniciais para mais um mês com dois pay-per-views neste verão com o UFC 290 agendado para 8 de julho com um segundo pay-per-view agendado provisoriamente para 29 de julho, embora ainda não se saiba se esses planos seguirão em frente ou não. .

Tal como está, o UFC continua a fazer parte do segmento de propriedades esportivas de propriedade geral da Endeavor, mas espera-se que isso mude em um futuro próximo com a próxima fusão, onde a promoção unirá forças com a WWE em uma nova empresa de capital aberto.

Os planos ainda estão em andamento para a nova empresa combinada UFC-WWE abrir o capital ainda este ano, mas os executivos da Endeavor relataram questões regulatórias que ainda precisam ser resolvidas antes que qualquer acordo possa ser finalizado. No momento, a Endeavor ainda está se referindo à empresa resultante da fusão como TKO – um símbolo que pode ser usado ao abrir o capital – mas um novo nome deve ser anunciado nos próximos meses, assim que o negócio for concluído.