O sistema de pontos de Haaland para tomar a decisão sobre seu futuro: onde o Real Madrid falhou?

Erling Haaland supostamente recorreu a um sistema de pontos específico para escolher seu novo time depois de decidir partir Borussia Dortmund ano passado.

Real Madrid e Barcelona estavam entre os pretendentes, mas o norueguês acabou optando por Cidade de Manchesteronde ele está jogando sob Pep Guardiola.

Pai de Haaland: Real Madrid não gostou de termos comemorado o gol de De Bruyne

De acordo com o The Times, as equipes classificadas pelo Haaland e sua comitiva foram Cidade de Manchester, Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona.

Paulo Hirst relata no jornal britânico que Haalando pai dele Alfie e seu falecido agente Mino Raiolaque morreu em abril de 2022, avaliou cada equipe de 0 a 10 com base em várias categorias.

Como Haaland avaliou Manchester City, Real Madrid, Bayern e Barcelona?

Algumas dessas categorias classificadas por HaalandA comitiva do clube foi a competitividade, a capacidade do estádio e a necessidade de um atacante para cada equipe.

Na necessidade de uma categoria atacante, Cidade de Manchester recebeu uma pontuação de 10 em 10, enquanto Real Madrid caiu para 5 de 10 por causa de Karim Benzemapresença de.

No fim, Haaland determinou que, de acordo com seus testes particulares, sua classificação de preferências seria encabeçada por Cidade de Manchester, Bayern de Munique e Real Madrid.