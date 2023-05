O técnico dos Buccaneers, Todd Bowles, se forma na faculdade e cumpre a promessa feita à falecida mãe

TO estranho Bowles cumpriu uma promessa à sua falecida mãe e ao Tampa Bay Buccaneers treinador é agora um graduado da faculdade.

Bowles, de 59 anos, atravessou o palco da Mount St. Mary’s University no sábado para receber seu diploma depois de obter um diploma de bacharel em desenvolvimento juvenil e comunitário.

Bowles perdeu o segundo dia do acampamento de novatos dos Buccaneers para comparecer à cerimônia, sabendo que sua mãe, Joan, ficaria orgulhosa dele por se formar 37 anos depois de deixar Temple para começar sua carreira de jogador na NFL.

“Minha mãe nunca disse nada, ela apenas concordou e me deixou seguir em frente e viver minha vida”, disse Bowles enquanto se dirigia à turma de formandos. “Ela faleceu em 2009 e a única coisa que ela me pediu foi para garantir que eu tivesse meu diploma.

“Eu continuei com isso e aqui estou aos 59 anos. Você nunca é velho demais para parar de aprender. Você para de aprender e envelhece. Você envelhece quando para de aprender. Então eu digo a você, Turma de 2023 – o o futuro é seu, pegue-o, agarre-o, corra com ele, fique animado – fique animado – de vez em quando volte e agradeça a seus pais.”

Bowles, entrando em sua segunda temporada como técnico dos Buccaneers, nasceu e foi criado em Elizabeth, Nova Jersey, e jogou futebol americano universitário em Temple sob o comando do técnico Bruce Arians. O zagueiro assinou com Washington como um agente livre não draftado em 1986 e jogou oito temporadas na NFL – vencendo um Super Bowl em 1988.

Bowles voltou-se para o cargo de técnico após o fim de sua carreira de jogador, atuando em várias funções de assistente em vários times da NFL antes de se tornar o técnico interino do Miami Dolphins em 2011. Ele se reuniu com Arians, que era o técnico principal do Arizona Cardinals, em 2013 como o coordenador defensivo antes de conseguir seu primeiro emprego em tempo integral como treinador principal do New York Jets em 2015.

Depois de quatro temporadas no New York, ele se juntou à equipe dos Arians em Tampa Bay – novamente como coordenador defensivo – antes de assumir o cargo de técnico dos Buccaneers no ano passado, quando os Arians se aposentaram.

“É uma coisa incrível para mim estar em uma aula com vocês”, disse Bowles enquanto falava para a turma de formandos. “Estou mais nervoso agora do que nunca, falando em frente a um vestiário no intervalo.”