O técnico Eric Albarracin revela como a amizade de Henry Cejudo e Brandon Moreno se desfez

No UFC 288, Henry Cejudo falhou em sua tentativa de recuperar o título do peso-galo, perdendo na decisão dividida para Aljamain Sterling. Na sequência, Cejudo pensou em voltar à aposentadoria, antes de finalmente decidir perseguir uma luta com o atual principal contendor do peso galo, Merab Dvalishvili.

Há outra opção disponível para o ex-campeão-campeão: o campeão peso-mosca Brandon Moreno.

Após o UFC 288, Moreno postou em suas redes sociais chamando Cejudo de 135 libras, para que os dois pudessem resolver uma disputa pessoal.

Antes amigos e parceiros de treinos, Cejudo e Moreno se desentenderam anos atrás, e em A Hora do MMAo técnico do Cejudo, Eric Albarracin, contou a história, explicando que a carne se originou com O ultimo lutador temporada 24, e o papel de Cejudo como treinador.

“Henry estava morando em Phoenix e Brandon Moreno estava morando com ele, [in] ’14, ’15, ’16,” explicou Albarracin. “… Ele não tinha um título mundial, e O ultimo lutador estava chegando, e TUF 24, você tinha que ter um título mundial. Bem, um dos primeiros treinadores de Henry foi Tommy Ortiz. Ligamos para ele e dissemos: podemos conseguir uma chance pelo título? Obviamente ele merecia, mas precisávamos imediatamente. Era a promoção mais local, mas poderia ter sido [any belt] para entrar no show. Então nós configuramos isso.

“[Henry] estava sendo seguido com UFC Incorporado, e acredito que foi para Demetrious Johnson, o primeiro. Sexta-feira, uma semana antes da luta, e acho que Henry estava cortando peso e não queria descer para Tucson. Faltavam cerca de duas horas e ele estaria no córner, e a ideia era: ‘Henry, se você estiver no córner dele e o UFC estiver atrás de você, eles vão destacar a vitória de Brandon Moreno ‘, e eu disse a Brandon Moreno [to] gritar Dana White – ‘Coloque-me no grande show!’ — e agora temos um destaque em UFC Incorporado. E funcionou assim. Henry estava doente, ele não queria ir, mas eu disse, ‘Temos que ir’. Ele conseguiu o título mundial, fez a apresentação.

“Brandon é o campeão mundial do WFF MMA, mas não o colocaram”, continuou Albarracin. “Ele não era top 16 entre os lutadores. Ele não estava no show. … Então eu disse: ‘Henry, você tem influência. Você é um campeão olímpico, você é o treinador do show, assim como Conor McGregor está fazendo agora O ultimo lutador na ESPN+, você pode colocá-lo no programa.’ E ele o colocou no programa e eles levaram alguém para sair.

Foi aí que todo o problema começou.

O fato de que o vencedor do show teria uma chance pelo título contra o então campeão Demetrious Johnson levou a algumas regras únicas para a 24ª temporada de O ultimo lutador, o grande deles sendo que os 16 competidores foram colocados à frente das seleções dos treinadores, o que significa que se um treinador selecionasse o primeiro cabeça-de-chave geral, o técnico adversário ficaria com o 16º cabeça-de-chave por padrão. E isso acabou causando um grande problema.

“No dia eles escolhem os lutadores, você só os vê uma vez para treinar, e então você deve escolhê-los”, disse Albarracin. “Eles estão classificados de 1 a 16, mas não sabemos quem é cabeça-de-chave. Henry quer Brandon Moreno. Na minha opinião, sabemos que Brandon Moreno é bom, mas sabemos que eles não sabiam quem ele era, então pensei: ‘Ninguém vai escolhê-lo primeiro. Podemos pegá-lo em segundo lugar. Vamos obter a semente mais alta possível. Negócios.’ Porque iria se você pegasse 2, eles pegam 15, se você pegasse 3, eles pegavam 14 e vice-versa.

“[Joseph] Benavidez vence o flip, escolhe Tim Elliott. Quarto seed, mas ele é o único veterano do UFC, venceu o show. Recebemos Kai Kara-France, 12º cabeça-de-chave [by default]. Recebemos a ligação. Dana White está aqui com a lista, as sementes, e eu posso vê-las. Então eu olho e diz nº 1 [Alexandre] Pantoja, e eu disse, ‘Cara, podemos ir pegar a semente número 1 agora, Pantoja está disponível.’ Ele é como, ‘Não, eu quero escolher Brandon Moreno.’ Eu fico tipo, ‘Cara, em termos de negócios, vamos mandar o outro cara, o 16º cabeça-de-chave, para o outro lado. Brandon estará lá, acredite em mim. Em termos de negócios, se conseguirmos Brandon Moreno, que poderia estar entre 10 e 14 anos, nós os enviaríamos outra semente alta e começaríamos com uma semente baixa. Então, já começamos com 12 e depois chegaremos a 13. E então eles pegam e escolhem a semente nº 1, então começam 1, 2, 3, 4, e ficamos com 12, 13 , 16. O torneio já acabou. Então eu fico tipo, ‘Temos que escolher Pantoja.’ Ele escolhe Pantoja, e quem você acha que é o número 16? Moreno. Acabou a amizade.

“Henry nunca foi para a casa. Ele se sentiu tão envergonhado que não escolheu seu melhor amigo. Ainda me sinto mal por isso. Essa é a história.”

Pantoja e Moreno passaram a disputar a primeira luta do show, com Cejudo se retirando do córner de Pantoja, dada a amizade de Moreno. Pantoja acabou vencendo a luta e chegando às semifinais, onde foi derrotado por Hiromasa Ogikubo. Mas a história não para por aí, porque Albarracin alega que tudo isso foi uma grande trama do UFC para punir Cejudo por colocar Moreno no programa.

“Naquela noite vamos ao UFC, somos convidados do show, é a Semana Internacional da Luta e não lembro quem foi. … Sabe o que eles vieram e me perguntaram? Primeira pergunta: ‘Você escolheu Pantoja?’”, disse Albarracin.

“Eles planejaram. Se você está colocando seu próprio cara e expulsando um de nossos caras, você terá que fazer uma escolha. Se você está escolhendo seu melhor amigo, a semente nº 1 vai para o outro lado. se você escolher a semente nº 1, Brandon vai para o outro lado. Eles planejaram tudo o tempo todo e fizeram de propósito. UFC, eles causaram a treta. Eu sei que eles fizeram.

Planejada ou não, a amizade acabou e Moreno passou a ajudar o treinador na TUF, Joseph Benavidez, treina para a luta contra Cejudo no TUF Finale. Desde então, os dois não interagiram muito e, no final das contas, ambos tiveram um sucesso incrível. Cejudo se tornou apenas o quarto campeão simultâneo de duas divisões na história do UFC, enquanto Moreno desde então conquistou o título dos moscas. E enquanto Cejudo está atualmente focado em outras coisas, Albarracin diz que um dia, talvez os dois possam se encontrar novamente, do outro lado da jaula. Mas se isso acontecer, Moreno pode estar mordendo mais do que pode mastigar.

“Quando [Henry] estava treinando para Demetrious Johnson, pela primeira vez, tivemos cinco sparrings para ele”, disse Albarracin. “… Mas um dia, quatro dos cinco parceiros não apareceram para o sparring, e eram apenas Henry e Brandon Moreno. E eu sei que Brandon nunca vai esquecer aquele dia, porque Henry Cejudo deu uma surra nele”.

Moreno atualmente tem outros peixes para fritar. O campeão peso-mosca tem a chance de acertar o placar ao defender seu cinturão contra Pantoja, no UFC 290, dia 8 de julho, em Las Vegas.