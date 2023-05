O ‘The Match’ do Golf se torna o confronto entre Chiefs e Warriors: Mahomes e Kelce contra Curry e Thompson

TOs mundos da NBA e da NFL vão colidir e se unir em um confronto único entre duas estrelas do Kansas City Chiefs e dois do Golden State Warriors. O cenário da sua batalha será um terceiro desporto, o golfe, na próxima edição do ‘The Match’.

Neste evento multiesportivo que reúne campeões de dois esportes no campo neutro de um terceiro, os espectadores poderão ver o chefes Jogar o guerreiros. É um confronto que ninguém poderia prever em nenhuma outra circunstância.

Klay Thompson: ‘Vou sempre me lembrar disso como ‘The Steph Curry Game'”LAPRESSE

Bola quatro dos campeões

Representando o guerreiros serão os ‘Irmãos Splash’ Klay Thomson e Stephen Curry. A dupla ajudou seu time a vencer quatro campeonatos da NBA, incluindo o ano passado, combinando mais de 5.600 cestas de três pontos.

E no canto da NFL, também campeões em seu campo, os fãs verão Patrick Mahomes e Travis Kelce do Kansas City Chiefs. Eles ganharam dois Super Bowls como companheiros de equipe e entre eles têm 48 touchdowns em cinco temporadas.

Quando é ‘The Match’ 2023?

O evento de caridade televisionado irá ao ar na TNT e verá as estrelas do futebol e do basquete jogarem 12 buracos de golfe.

Esta será a oitava edição deste evento único que já arrecadou um total de cerca de 35 milhões de dólares para várias organizações de caridade, incluindo o fornecimento de 27 milhões de refeições através da Feeding America.

‘Capital One’s The Match’ vai ao ar ao vivo de Las Vegas em 29 de junho.