O túmulo de Jerry Springer é revelado, o túmulo da esposa pronto ao lado do dele

Jerry SpringerO túmulo de agora pode ser visto pela primeira vez … e logo de cara, você pode notar um terreno adjacente para sua esposa – embora ela ainda esteja muito viva.

O TMZ obteve fotos do local de descanso final do apresentador do talk show – que marca onde ele foi enterrado há pouco mais de uma semana em um subúrbio de Chicago. Como você vê, é uma cena relativamente modesta, com uma grande lápide e um banco com seu sobrenome, “SPRINGER”.

Há uma laje separada com seu nome e nome do meio inscritos – Gerald Norman. Bem ao lado há outro espaço com uma lápide diferente designada para Margaret ‘Micki’ Velton … sua esposa de quase 50 anos.

Estamos chamando Micki de esposa porque – como fontes com conhecimento direto nos explicaram – todos os relatos de que eles se divorciaram nos anos 90 são besteiras completas. Somos informados de que eles nunca se separaram e não houve nenhum problema conjugal, como havia sido amplamente especulado.

Quanto ao motivo de Micki ter sido rotulado como sua ex-esposa todos esses anos sem nenhuma correção de Jerry – nossas fontes dizem que ele era uma pessoa muito reservada e não sentiu a necessidade de abordar isso publicamente. Em outras palavras, eles estiveram juntos como marido e mulher o tempo todo.

Agora que isso está esclarecido… vamos esclarecer outra coisa, tendo em vista que a própria lápide de Micki já está enterrada ao lado da de Jerry — não há nada criando… ela está bem.

Há uma lápide maior de ‘SPRINGER’ que cobre os dois lotes – todo o espaço é marcado para Jerry e Micki. Então, em outras palavras… ele está apenas esperando por ela.

Conforme informamos, existem planos no lugar de um serviço público / celebração da vida muito maior em 9 de junho em um Memorial Hall no centro de Cincinnati. Fomos informados de que os organizadores estão prevendo uma grande participação … e planejam deixar cerca de 500 pessoas entrarem no local.

jerry morreu depois de uma batalha com câncer de pâncreas, que ele mantido em segredo.