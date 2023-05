O último ‘vício’ de Britney Spears revelado: ‘Às vezes ela fica acordada por três dias consecutivos’

Britney Spears tem estado muito no centro das atenções ultimamente. A cantora continua a publicar conteúdo francamente bizarro nas mídias sociais: de movimentos de dança descoordenados e às vezes aterrorizantes a selfies virtualmente nuas recém-saídas do chuveiro, Britney fez de tudo.

Talvez as últimas informações publicadas pelo TMZ possam explicar A energia ilimitada do Instagram de Britney. O tablóide americano produziu um documentário sobre a vida de Spears e seu recente comportamento ‘preocupante’. Durante a produção, estiveram em contacto com fontes próximas da cantora que revelaram todo o tipo de detalhes desconhecidos.

Antes do lançamento do documento na segunda-feira, o canal revelou algumas fofoca suculenta sobre Spears o que provavelmente despertará muito interesse do espectador. E tem algo a ver com os maus hábitos da cantora.

De acordo com as fontes mencionadas, Spears tem um grande problema com cafeína. A estrela supostamente consome litros e litros de Red Bull, café, Celsius e chá de dente-de-leão todos os dias. Foi relatado que ela supostamente bebe tanta cafeína que fica acordada dias a fio. Isso poderia explicar suas postagens enérgicas e vídeos de dança nas mídias sociais.