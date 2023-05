O Vegas Golden Knights avança para a final da Stanley Cup

Cilliam Karlsson, William Carrier e Jonathan Marchessault estão finalmente tendo outra chance no Final da Copa Stanleydepois do primeiro que veio tão rápido para o Cavaleiros de Ouro de Las Vegas. Eles estão voltando depois de garantir que não precisavam de outro jogo contra o Estrelas de Dallas na final da Conferência Oeste.

Karlsson marcou dois gols e deu uma assistência Carrier e Marchessault também marcou para os Cavaleiros em uma 6-0 derrota na noite de segunda-feira sobre o estrelas, que estendeu a final do Oeste para seis jogos depois de perder os três primeiros. “Trabalhamos duro como um grupo. Esse era o objetivo desde o primeiro ano, voltar aqui”, disse Marchessault. “Nosso melhor jogo ainda está por vir. Essa é a mentalidade que precisamos ter.”

Reilly Smith, Brayden McNabb e Shea Theodore também fizeram parte da temporada inaugural do Knights de 2017-18, que terminou na final da Copa, quando venceram o jogo 1 contra o Washington Capitals, antes de perder quatro consecutivas. “Aquele primeiro ano foi um turbilhão e talvez demos por certo”, disse Karlsson, que, como Marchessault e Smith, disputou todos os 83 jogos de playoffs da franquia.

Keegan Kolesar e Michael Amadio cada um teve um gol e uma assistência para Vegas, que hospeda o jogo 1 da final da Stanley Cup contra a Flórida na noite de sábado.

Os Knights lideraram a Conferência Oeste na temporada regular com 51 vitórias e 111 pontos. Os Panthers venceram o Carolina por quatro jogos na final do Leste na última quarta-feira, mas suas 40 vitórias e 92 pontos na temporada regular foram os menores entre os 16 times que começaram os playoffs da NHL.

Adin Hill parou 23 tiros por sua segunda eliminação nos playoffs da carreira – ambos contra o Stars. O outro foi 4 a 0 no jogo 3 na última terça-feira, quando os Knights já estavam a uma vitória de fechar a série antes que o Dallas superasse os déficits de 1 a 0 e 2 a 1 nos jogos 4 e 5. “Nós os mantivemos do lado de fora quase a noite toda”, disse Hill. “Foi provavelmente o meu jogo mais fácil dos playoffs até agora esta noite.”

Em vez de ter que enfrentar um jogo 7 de vida ou morte em casa contra o Stars, o técnico Bruce Cassidy e os Knights tiveram outro início rápido e nunca deixaram dúvidas sobre o resultado desta série que incluiu três jogos de prorrogação. Eles já tiveram 16 de seus 29 chutes e uma vantagem de 3 a 0 após o primeiro período. “Foi definitivamente o nosso melhor jogo dos playoffs e veio na hora certa”, disse Cassidy. “Você não quer deixar um time fora do tatame. Depois de conseguir uma vantagem de 3 a 0, houve alguma conversa sobre isso.”

Foi a derrota de playoff mais desigual para os Stars desde que a franquia se mudou de Minnesota para o sul antes da temporada de 1993-94. “Você espera mais de si mesmo em um jogo como este”, disse o atacante do Stars Joe Pavelskio veterano de 38 anos ainda sem uma Copa Stanley após 17 temporadas.

As estrelas tem capitão Jamie Benn de volta após sua suspensão de dois jogos por uma checagem cruzada na área do pescoço do capitão de Vegas, Mark Stone, no início do jogo 3. Mas Benn conseguiu apenas um chute na rede em seus 12 minutos e meio e esteve no gelo por dois de Vegas ‘ três primeiros gols.

Os Knights lideraram para sempre quando Carrier marcou 3:41 no jogo depois que um disco cutucou atrás da rede nas proximidades de três jogadores do Dallas. Carrier patinou na frente da linha e acertou um backhand na rede, a nona vez nesta pós-temporada que os Knights marcaram nos primeiros cinco minutos de jogo.

O gol de power-play de Karlsson veio no meio do jogo o primeiro período fez 2-0e após um pênalti que provavelmente o impediu de marcar.

Nicolas Roy deu um tiro que desviou Luva de Jake Oettinger e apareceu no ar atrás do goleiro. Karlsson estava cobrando na linha quando o defensor do Stars Esa Lindell levantou o taco e tirou o disco do jogo, causando um atraso na penalidade do jogo.

Com a vantagem do homem, Smith chutou do círculo para a esquerda, que foi desviado na frente por Roy e depois no skate estendido de Oettinger antes de Karlsson acertar o rebote. O recorde da franquia de Karlsson, o 10º gol em uma série de playoffs, ampliou a vantagem para 5 a 0 em apenas dois minutos do terceiro período. “Realmente decepcionado com o nosso grupo pela forma como a temporada terminou”, treinador do Stars Pete DeBoer disse. “Foi um caso de Vegas indo para outro nível.”

*Notas: Oettinger estava com 3 a 0 quando os Stars enfrentaram a eliminação nesta pós-temporada, incluindo o jogo 7 na segunda rodada contra o Seattle, antes de parar 64 de 68 arremessos nos últimos dois jogos contra o Knights. Isso foi depois que Vegas marcou três gols em cinco arremessos nos primeiros 7:10 para persegui-lo no jogo 3. … Dallas foi apenas o quinto time a forçar um jogo 6 em uma final de conferência ou semifinal da NHL depois de perder por 0- 3, e o primeiro desde que o Stars perdeu para o Detroit em um sexto jogo em 2008. Apenas dois times chegaram ao jogo 7, que ambos perderam – o New York Islanders para a Filadélfia em 1975; e o New York Rangers para Boston em 1939.