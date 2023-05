O vestido incrível de Katy Perry que deixa pouco para a imaginação

Katy PerryAs excentricidades da cantora são bem conhecidas, tanto no palco quanto fora dele, ao longo de sua carreira musical.

A cantora de 38 anos surpreendeu por duas vezes todos os seus fãs, pois no passado domingo à noite aconteceram dois eventos marcados a vermelho para a agenda da cantora norte-americana.

A primeira foi a final do programa de televisão ‘American Idol’, que encerrou sua 21ª temporada com o encerramento.

Katy Perry é a juíza do programa há muitos anos e escolheu um vestido que tirou o fôlego de todos os espectadores.

Um elegante vestido laranja com a assinatura de Joseph Di Morabito e arriscado ir à televisão que não hesitou em compartilhar com todos os seus seguidores.

Vestido de Katy Perry custa 3.180

Mais tarde, na festa após a gala e em homenagem a mais uma temporada do ‘American Idol’, Katy Perry escolheu um vestido mais arriscado que não passou despercebido.

A cantora deixou pouco para a imaginação ao usar um longo preto Feliz vestido, mas com algumas transparências que deixavam à mostra a calcinha.

O vestido é de Feliz e ela combinou com saltos de tiras e uma bolsa preta.

O vestido no total custa 3.180 libras e a mídia social elogiou seu visual na noite de domingo.

A festa, realizada em Beverly Hills na noite de domingo, foi a data escolhida pela cantora para usar o vestido.

A cantora ganhou fama em 2008 com suas famosas canções ‘I kissed a girl’ e ‘Hot N cold’, ambas pertencentes ao seu álbum de estreia ‘One of the Boys’.

No programa ‘American Idol’, a cantora iniciou sua participação em 2001 e está no ar há mais de vinte anos e em horário nobre.