O vídeo de lançamento da programação do anime dos Chargers quebrou a Internet novamente em 2023

Tele Los Angeles Chargers descaradamente seguiram o mesmo caminho que seguiram em 2022: divulgar sua programação de 2023 em Quinta-feira noite com um vídeo estilo animação japonesa de mais de dois minutos.

Em seu mini filme de animação intitulado Cronograma Liberação II, uma música de rock cativante com letras em japonês começa a tocar. Enquanto jogadores de futebol animados voam pelo ar, eles são esperados por uma versão em mangá da estrela. Justin Herbert. O QB da franquia arrebenta seu braço robótico e começa a disparar uma corrente elétrica em seus inimigos.

O vídeo passa semana a semana, começando com o golfinhos, e um mentor vaping, claramente destinado a representar o técnico principal Mike McDaniel. Semana 2 então mostra Tennessee cobrando sua estrela robô correndo de volta Derrick Henry.

O Angeles Chargers lançou mais um incrível vídeo de anime para anunciar sua programação da NFL para 2023.TW/@carregadores

A semana 5 então vai para a semana de despedida, enquanto os personagens animados da equipe pescam pacificamente em um riacho. Então, eventualmente, chegando à semana 13, onde um gênio do mal, Bill Belichick, vestindo seu icônico moletom cinza, analisa um covil cheio de TVs.

É a segunda vez que os Chargers fazem um vídeo de anime

Se não está quebrado, por que consertá-lo? A sequência da equipe de conteúdo dos Chargers, que opera todo o Oceano Pacífico longe do Japão, alimentou a magia do anime para o deleite de todos os fãs da NFL.

A animação e sombra sutil em outras equipes levaram o vídeo a outro nível. Mesmo insinuando o escândalo de Zach Wilson com o (agora) reserva QB andando pela Times Square com um outdoor “Single Cougars in Your Area” ao fundo.

“Devemos REALMENTE fazer do nosso vídeo de lançamento um anime NOVAMENTE?”, a equipe perguntou. Bem, a resposta é sim.