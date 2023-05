O visual mais elegante de Olivia Dunne até agora: a estrela da LSU brilha em um deslumbrante vestido prateado aberto no Country Music Awards

Dapesar de ser apenas 20 anos de idade, Olivia Dunne parece já estar no auge de seus poderes. o lindo LSU ginástica e estrela do TikTok teve um mês fenomenal tendo feito uma sessão de fotos da Sports Illustrated, alcançado quatro milhões de seguidores no Instagram e agora fez uma aparição no prêmios de música country como convidado especial. Não é um mês ruim de trabalho!

Dunne apareceu no tapete vermelho da 58ª edição da premiação em Frisco, Texas e com certeza não decepcionou.

Dada a magnitude de alguns dos convidados, Dunne estava cercado pela realeza da música country como Boneca partona estrela da LSU se vestiu para impressionar e estreou um dela looks mais impressionantes e elegantes até hoje.

Ela usava um lindo vestido prateado que brilhava na luz branca brilhante emitida por centenas de fotógrafos desesperados para tirar uma foto de uma das maiores jovens estrelas do atletismo americano.

O vestido, que abraçou o corpo e mostrou sua incrível figura atlética, tinha as costas abertas que expunham muita pele. Dela longos cabelos loiros caídos sobre os ombros e pelas costas dela. Ela também usava salto alto prateado para combinar com a roupa.