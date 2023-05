O Whatsapp Web continua desconectando? Veja como consertar (2023)

O WhatsApp é a mensagem instantânea mais popular disponível no momento e será no futuro próximo. No entanto, assim como qualquer outro serviço online de mensagens instantâneas, o WhatsApp tem seu próprio conjunto de problemas. Sobre tal questão é para usuários que preferem usar o WhatsApp em seus computadores. O WhatsApp continua desconectando é um problema extremamente frustrante que os usuários encontram em suas vidas diárias enquanto trabalham. Se você também está passando pelo mesmo, não se preocupe, porque este guia o ajudará a consertar isso.

O que é WhatsApp Web?

O WhatsApp web é o seu próprio mensageiro do WhatsApp, mas no seu navegador da web, assim como o nome sugere. Se você trabalha no seu PC o tempo todo, dar uma olhada no seu telefone às vezes pode ser doloroso e causar distrações.

Portanto, pessoas com muito trabalho em seus PCs preferem usar o WhatsApp em seus PCs. No entanto, existem 2 métodos para usar o WhatsApp em PCs. A primeira é baixar o aplicativo oficial do WhatsApp e a segunda é usar web.whatsapp.com. Se você preferir usar a outra opção, não há mal nenhum, mas o problema do WhatsApp continua desconectando ocorre apenas com ela.

Por que o WhatsApp Web continua desconectando?

O WhatsApp web pode continuar desconectando toda vez porque seu navegador tem muitos usuários registrados. Portanto, para proteger seus dados pessoais, o WhatsApp reconhece isso e desconecta você.

Em seguida, se você não atualiza seu navegador há algum tempo, o WhatsApp pode se desconectar de maneira incomum. Fora isso, o WhatsApp também pode sair se o seu navegador estiver cheio de cache e cookies corrompidos.

No entanto, pode haver muito mais razões pelas quais o WhatsApp Web continua desconectando. A boa notícia é que, se você está sofrendo com esse problema, a próxima seção garantirá que você não precise enfrentá-lo novamente.

Maneiras de corrigir quando o WhatsApp Desktop Web continua desconectando

Aqui, vamos passar por diferentes métodos para corrigir o WhatsApp continua saindo. Certifique-se de passar por todas as correções para entender o que há de errado com seu dispositivo ou navegador.

1. Remova usuários desnecessários

Se o seu PC estiver sendo usado por diferentes membros da sua família ou mesmo amigos, é provável que eles tenham incluído seus perfis do Gmail no seu Google Chrome. Se for esse o caso e você não precisar mais adicioná-los, agora você pode remover esses usuários com segurança e corrigir o problema de desconexão do WhatsApp Web. Siga estas etapas para remover IDs de usuário do Chrome desnecessários:

Abra o Google Chrome. Clique no seu ícone de perfil. Ao lado de outros perfis, clique no botão semelhante a uma engrenagem ícone. Na próxima janela, acima de cada nome de perfil, clique no botão três pontos e clique em Excluir.

É isso. Depois que todos os IDs de usuário forem excluídos, reinicie o navegador e faça login no WhatsApp para verificar quanto tempo ele permite que você permaneça conectado.

2. Desvincule e vincule novamente o WhatsApp Web

Se, mesmo depois de seguir a correção acima, você estiver sendo desconectado do WhatsApp Web, provavelmente o problema está no seu WhatsApp. Desvincule seu dispositivo e reconecte-o novamente, pois isso resolverá seu problema.

Por outro lado, se você não usar o WhatsApp web por 14 dias seguidos, será desconectado automaticamente, e isso é completamente normal. No entanto, se isso estiver acontecendo entre 2 ou 3 dias, isso pode ser um problema. Siga estas etapas para desvincular e vincular novamente o WhatsApp Web:

Abra o WhatsApp. Toque no três pontos no canto superior direito. Agora clique em Dispositivos vinculados. Toque na sua sessão e clique em Sair. Agora feche o WhatsApp e vá para o mesmo lugar. Toque em Vincular um dispositivo. No seu PC, vá para web.whatsapp.com. Digite sua senha ou biometria e faça login. Digitalize o código QR e seu dispositivo será vinculado.

Verifique por quanto tempo você consegue ficar conectado ao WhatsApp web.

3. Verifique a economia de energia

Se você estiver usando o Google Chrome, porque todo mundo usa, o Economizador de energia pode estar ativado. Graças ao Economizador de energia, seu WhatsApp Web pode continuar desconectando sempre que você desligar o PC. Como resultado, aqui estão as etapas para desativar o Economizador de energia no Google Chrome:

Abra o Google Chrome. Clique no três pontos no canto superior direito. No menu suspenso, clique em Configurações. Agora, no painel esquerdo, clique em Desempenho. Do lado direito, alterne Economia de energia. Reinicie seu navegador para que as alterações entrem em vigor.

Feito isso, acompanhe Correção 2 para fazer login novamente e verificar por quanto tempo você consegue permanecer conectado, mesmo depois de desligar o PC.

4. Verifique a economia de bateria

Não temos certeza se isso é relevante agora ou não, mas o WhatsApp Web exige que você tenha uma conexão de dados ativa e a sincronização ativada em seu smartphone para continuar usando o WhatsApp Web no seu PC.

Conseqüentemente, se você ativou um economizador de bateria em seu Android ou o modo de baixo consumo de energia em seu iPhone, é provável que esse seja o motivo pelo qual seu dispositivo mantém o whatsapp web desconectado. Siga estas etapas para desativar a economia de bateria e o modo de baixo consumo de energia:

Para Android:

Se o modo de economia de bateria ou de economia de energia estiver ativado no seu Android, você pode entender olhando para o ícone da bateria. Deve ser de cor amarela e suas animações não funcionarão sem problemas. Desligue-o por:

Deslize para baixo a gaveta de notificações. Procurar Economizador de bateria ou PModo de economia de energiadependendo do modelo do seu telefone. Toque nele se vir que está ativado.

Para iPhone:

Se o Modo de baixo consumo estiver ativado em seu dispositivo iOS, você poderá entendê-lo facilmente observando o ícone da bateria. Será na cor Amarela. Desligue-o por:

Abrir Configurações. Vá para Bateria. Alternar Modo de baixo consumo.

Depois que a economia de bateria ou o modo de baixo consumo de energia estiver desativado, tente vincular novamente seu dispositivo ao WhatsApp Web e verifique se você consegue permanecer conectado por muito tempo.

5. Limpe o cache e os cookies do navegador

Se você usa o Google Chrome há muito tempo, é provável que haja muitos caches e cookies. No entanto, com o tempo e o uso da Internet, esse cache e os cookies podem ser corrompidos e causar uma série de problemas que afetam a experiência do usuário. Siga estas etapas para limpar o cache e os cookies no Chrome:

Abrir Google Chrome. Clique no três pontos no canto superior direito. No menu suspenso, clique em Configurações. Agora clique em privacidade e segurança. Clique em Limpar dados de navegação. Mude para o Avançado Aba. Selecione todas as opções. Clique em Apagar os dados. Reinicie seu navegador.

Se as correções acima não ajudaram a resolver o problema de logout automático do WhatsApp, agora é hora de atualizar seu navegador. O WhatsApp é muito consciente sobre segurança e privacidade. Como resultado, se você não atualiza seu navegador há algum tempo, o WhatsApp deixará de funcionar corretamente em seu navegador e fará com que o WhatsApp continue desconectando todas as vezes.

Abrir Google Chrome. Clique no três pontos no canto superior direito. Passe o cursor sobre Ajudae no menu lateral, clique em Sobre o Chrome. O Google Chrome agora começará a verificar se há atualizações. Após o download, o Chrome solicitará que você reinicie o navegador e a atualização será instalada.

Depois de atualizado, seu WhatsApp não deve continuar desconectando.

7. Pare de usar aplicativos modificados do WhatsApp

Hoje em dia, muitas pessoas preferem usar versões modificadas do WhatsApp. Esses aplicativos vêm com vários nomes. Por exemplo, FMWhatsApp, GBWhatsApp e muitos mais. Se você estiver usando esse aplicativo, pare de usá-lo.

Se você continuar a usá-los, sem falar no problema de logout, sua conta pode ser banida para sempre do WhatsApp. Isso ocorre principalmente porque esses aplicativos modificados tentam ultrapassar os recursos de segurança e privacidade do WhatsApp, o que é absolutamente contra as Meta Guidelines.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir se WhatsApp continua desconectando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo, que iremos ajudá-lo.

