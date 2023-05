Oasis se reunirá se o Manchester City vencer a Liga dos Campeões

Football traz tristeza (basta perguntar Real Madrid fãs), mas também traz emoção (basta perguntar Cidade de Manchester fãs) e tem o poder de fazer coisas acontecerem além do esporte, como reunir uma banda lendária como o Oasis.

Lendas do Brit Pop, Oasis estão separados desde 2009. 14 anos que podem chegar ao fim devem Cidade ser coroados vencedores da Liga dos Campeões, como sugerido pelo irmãos Gallagheros líderes da banda, que são renomados Cidade de Manchester fãs.

Liam sugere reunião

Ex-vocalista do Oasis liam ficou emocionado após a vitória do City por 4 a 0 sobre Real Madrid nas semifinais. E com a final em Istambul se aproximando, ele prometeu que se o primeiro título da Liga dos Campeões na história do clube de Manchester for conquistado, a banda Oasis se reunirá para comemorar.

Manchester United tem Queen, Liverpool tem The Beatles… City tem Oasis

Ambos liam e seu irmão Noel Gallagher saibam que o tão esperado retorno que seus fãs esperavam pode vir com este momento épico (se acontecer e eles não acabarem perdendo para outros finalistas Inter).

As canções do Oasis ressoam fortemente com os fãs, que adotaram suas letras como música do clube, cantando-as no Etihad Stadium em todos os jogos em casa.

‘Wonderwall’ e ‘Don’t look back in rage’ são hinos e os fãs podem voltar a ouvi-los em breve ao vivo, com as vozes do Oasis, banda que pode voltar, mas vai depender se vai ou não Pep GuardiolaA equipa pode levantar a Liga dos Campeões a 10 de Junho.