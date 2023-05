Obtenha sua CNH Digital: Saiba como a Ferramenta Funciona

A era digital entrou triunfalmente no sistema de habilitação brasileiro, trazendo consigo uma mudança significativa na maneira de obtenção da CNH Digital (Carteira nacional de Habilitação Digital). Por isso que hoje, informaremos como obter a CNH Digital.

Assim, com este post, vamos nos aprofundar nessa inovação e nos benefícios que ela proporciona aos motoristas brasileiros, principalmente àqueles que têm dificuldade em manter a CNH física em mãos.

Quais são as conveniências oferecidas pelo Detran aos brasileiros

Além de substituir o documento físico, a CNH Digital oferece uma série de vantagens, inclusive, por ser virtual. Com esta versão é possível consultar informações sobre suas infrações de trânsito, como multas, pontos acumulados e campanhas educativas.

O design do aplicativo é direto e funcional, ajudando a simplificar as rotinas diárias dos motoristas. O único inconveniente é se a bateria do celular acabar, o motorista ficará sem a devida habilitação, o que poderá acarretar multa.

A introdução da CNH Digital representa um grande passo para a digitalização completa do sistema de habilitação brasileiro. Anteriormente, os motoristas precisavam se lembrar constantemente de trazer a habilitação física e o registro do veículo.

Agora, o que você precisa fazer é certificar-se de que seu dispositivo móvel esteja carregado e online. A digitalização torna a vida diária dos motoristas mais conveniente, confortável e livre de estresse.

Como obter a CNH Digital?

Para obter a CNH Digital, é preciso seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo DETRAN, que está disponível para os sistemas operacionais Android e iOs, na loja de aplicativos, de maneira gratuita;

Após abrir o aplicativo, realize acesso utilizando o login e a senha da plataforma gov.br;

Ainda os motoristas podem escanear o código QR Code disponível na CNH física.

Uma característica notável do aplicativo é que os motoristas podem armazenar a documentação do veículo dentro dele, se estiver em seu nome.

Isso torna o aplicativo um espaço único para todos os dados pertinentes que os motoristas precisam, aumentando a conveniência e a segurança.

Retirada imediata da CNH após os exames práticos

A CNH é hoje alvo de diversas mudanças, que visam facilitar o uso do documento pelos motoristas, além de aumentar a segurança e evitar tentativas de fraude.

Assim, o desenvolvimento mais recente diz respeito não apenas à habilitação, mas também ao Detran. Isto é, agora os motoristas podem tirar a CNH instantaneamente assim que passarem no teste prático, pré-requisito para a obtenção do documento.



Você também pode gostar:

Para ser mais preciso, antes o motorista tinha que esperar pelo menos três dias úteis após a aprovação para receber a versão provisória do documento. Agora, porém, é possível obtê-lo em questão de segundos após o examinador autorizar a transmissão.

Essa inovação se dá por meio do uso de um tablet, que o examinador utiliza para registrar todas as informações sobre o potencial motorista. Assim, no momento em que esses detalhes são dispostos no tablet, eles são automaticamente transmitidos para uma nuvem, garantindo a transmissão instantânea do documento, ainda que na sua forma digital.

Quando pode haver o bloqueio e a suspensão da CNH Digital?

É fundamental estar atento às circunstâncias que podem resultar na suspensão ou bloqueio da CNH. Assim, é essencial que as multas devidas em nome do motorista sejam pagas.

Por isso, é importante verificar regularmente se há multas ou taxas pendentes na base do banco de dados do DETRAN do estado, por poderem levar à suspensão ou cancelamento da carteira de habilitação.

Além das multas, a suspensão da licença por um período de 3 a 12 meses é possível em determinadas circunstâncias. Por exemplo: dirigir um automóvel sob o efeito de álcool ou drogas, deixar de relatar um acidente de trânsito, deixar de prestar socorro a uma vítima ou exceder o limite de velocidade na estrada.

Com esses dados em mãos, o motorista entenderá melhor os motivos do bloqueio da CNH e os fatores que podem levar à suspensão do direito de dirigir. Em caso de dúvidas, os motoristas devem entrar em contato com o Departamento de Transportes do estado para esclarecimentos.

Assim, os motoristas brasileiros agora têm à sua disposição uma opção mais moderna e fácil de usar com a CNH Digital, tornando as viagens mais seguras e convenientes.

O DETRAN está trabalhando e investindo muito com a digitalização dos dados, e concentração de informações em benefícios dos motoristas. Assim, lembre-se sempre: ao pegar o volante, confira se o seu celular está com bateria suficiente.