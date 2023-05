Oferta lucrativa de Lewis Hamilton para assinar com a Ferrari

Mmachado Verstappen é intocável em Red Bull e ele tem um contrato de longo prazo, com as coisas indo muito bem para ele. Por esse motivo, não há rumores sobre seu futuro.

Mas, Lewis hamilton e Charles Leclerc não estão indo tão bem. Por isso a especulação sobre o futuro dos dois é tema recorrente na imprensa.

Lewis Hamilton mostra suas habilidades no basquete com celebridades convidadas antes do Grande Prêmio de Miami

O Daily Mail previu um movimento que parece incrivelmente improvável nesta fase. Eles disseram aquilo Ferrari estão pensando em como atrair o ex-campeão para sua equipe e o plano consiste em fazer uma mega-oferta que o piloto nascido em Stevenage não pode recusar.

hamilton não ganha uma corrida há muito tempo (desde o GP da Arábia Saudita em 2021) e as coisas também não estão indo bem para ele este ano, já que Mercedes falharam mais uma vez no design de seu carro.

O W14 não é um carro que pode bater o touros vermelhos. Até Fernando AlonsoAtualmente, o AMR23 é superior.

O sonho de Lewis Hamilton de uma oitava coroa

hamiltonquarto colocado com 56 pontos, está sem contrato com Mercedes este ano.

Aos 38 anos, o piloto inglês – que soma 103 vitórias, 192 pódios e 103 pole position – corre contra o tempo para conquistar aquele e o oitavo mundial que o colocaria um à frente do Michael Schumacher.

Mas, para isso, ele precisa de um bom carro, que Mercedes não estão fornecendo agora.

Ferrari também não parece ser a solução, mas a Scuderia estaria disposta a oferecer a ele um contrato de cerca de 40 milhões de libras para trocar Brackley por Maranello em 2024.

Esse seria o objetivo do presidente John Elkannque já estaria em contato próximo com o Hamilton para acabar com uma seca de títulos que dura desde 2007, ano Kimi Raikkonen deu Ferrari seu 15º título de pilotos.

O futuro de Hamilton e Leclerc

Parece improvável que hamilton vai passar de Mercedes já que eles são a equipe com a qual ele ganhou destaque.

Ele chegou em 2013 e, em suas fileiras, conseguiu conquistar seis campeonatos mundiais.

O que está claro é que algo está se formando com Leclerc. O monegasco também gerou rumores com seu “Mercedes não me contatou… ainda” comenta.