Offset grava vídeo NSFW enquanto joga com o saque de Cardi B e o publica online

OA história mais recente de ffset foi algo que ninguém esperava, pois ele postou um vídeo em que massageava o bumbum de Cardi B após um longo dia.

Cardi B e Offset são um dos casais mais quentes do hip hop e nunca tiveram medo de mostrar o amor que sentem um pelo outro, principalmente se houver câmeras por perto, como podemos ver nos tapetes vermelhos e outros vídeos.

Nesta história específica do Instagram, podemos ver Cardi B por trás enquanto ela está deitada com as calças abaixadas vestindo nada além de uma tanga bege. Enquanto isso, também podemos ver as mãos de Offset tocando o corpo de sua esposa e balançando sua bunda.

Cardi B e Offset ficam íntimos na história do Instagram

Enquanto 1/3 do grupo de armadilhas Migos está balançando as duas bochechas de seu parceiro, Cardi B pode ser visto sorrindo e perguntando a ele “Você teve um bom dia?” enquanto Offset responde “Sim, senti tanto sua falta”, enquanto dá um tapa carinhoso em sua bunda.

O relacionamento de Cardi B e Offset após sua traição

Como muitos de seus fãs sabem, Cardi B e Offset têm trabalhado em seu relacionamento desde que se depararam com um obstáculo na estrada, supostamente, o caçador Offset traiu o cantor de Bodak Yellow e foi pego. Cardi estava visivelmente ferida e precisava de tempo para processar o golpe.

Offset entendeu o dano que causou e tentou endireitar seu ato, ele parou de beber magra e se comprometeu com o relacionamento deles.

Cardi eventualmente perdoou Offset, como podemos ver em todas as suas demonstrações públicas de afeto pela internet, ela disse em uma entrevista em janeiro, “Eu e Offset, não estávamos de acordo”

“A principal coisa que eu queria parar e tudo, ele parou”, disse ela “Ele mudou, e isso me mostrou que ele queria mudar por mim.”