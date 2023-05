Offset leva as filhas para a estreia de ‘A Pequena Sereia’ vestidas de princesas

Desvio estava de plantão na segunda-feira com suas 2 filhas – ele as levou para a estreia mundial do filme live-action ‘A Pequena Sereia’… e todos pareciam a realeza da Disney.

O ex-rapper do Migos chegou à exibição de estreia do tão aguardado filme – estrelado por Halle Bailey como Ariel — em Los Angeles … onde ele e sua filha — Kalea de 8 anos e Cultura – andou pelo tapete azul enquanto se dirigiam para o teatro.

Suas roupas estavam no ponto / no tema … Offset estava vestido com esmero, usando um conjunto que lembrava muito o que o Príncipe Eric usa no filme de animação – completo com uma jaqueta branca, calça preta e botas combinando brilhantes. Seus filhos eram ainda mais fofos.

Kalea e Kulture vestiram lindos minivestidos e tiaras, parecendo que estavam sendo levadas para o baile que Cinderela foi no conto de fadas. Kalea ainda tinha o cabelo tingido de vermelho, assim como Ariel faz no desenho animado e assim como Halle no filme live-action. É claro que a família estava animada para ver este na tela grande – e provavelmente por um bom motivo também.



Como você deve saber … Halle sendo escalado como Ariel – que é retratado como branco no OG – foi um grande negócio na comunidade afro-americana … servindo como um ponto crucial de representação que realmente não havia sido visto antes. Garotinhas negras de todos os lugares reagiram ao trailer quando ele foi lançado … e todas pareciam estar maravilhadas com o fato de Ariel se parecer com elas.

Claro, também houve alguma reação … algumas das quais, você poderia argumentar, estão impregnadas de racismo. Não importa – o filme ainda está saindo … e é um grande negócio.

Nenhum sinal de Cartão aqui, o que é bom. Parece que este foi um encontro entre pai e filha que Offset estava mais do que feliz em lidar sozinho – e ele certamente se destacou.