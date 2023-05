Offset leva os filhos para a estreia de ‘Homem-Aranha: Além do Aranhaverso’

O rapper trouxe seus 3 filhos para a estréia de ‘Homem-Aranha: Across the Spider-Verse’ na noite de terça-feira em LA – e de 20 meses de idade, Aceno com quem teve card b aos 13 anos Jordan Cephus e 8 anos Kody Cephus de relacionamentos anteriores .. toda a família estava vestida de vermelho e preto.

Offset deu o tom com uma roupa inspirada em Michael Jackson – um traje de couro vermelho e preto direto da era “Bad” do Rei do Pop – e as crianças também estavam no tema, e todos também usavam seus óculos escuros. Bastante o retrato de família!