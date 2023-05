Olivia Dunne ama o estilo de vida do campo: vídeo compartilhado andando a cavalo

Olivia Dunne, um atleta estrela da LSU, parece estar adotando o estilo de vida country cada vez mais. Ela fez barulho nos ACMs e chamou a atenção no tapete vermelho no início desta semana.

No entanto, o destaque de sua noite recente foi encontrar Sheriff the Bar Horse em um evento em Dallas. Ter a oportunidade de montar em um ícone local como o xerife era bom demais para deixar passar, e Dunne aproveitou ao máximo, como pode ser visto em um vídeo compartilhado pelo TMZ.

O interesse de Dunne pela cultura country tornou-se cada vez mais evidente, desde sua preferência por chapéus de cowboy até seu recente viral TikTok sobre procurar um menino do interior.

Ela até parece gostar de ouvir música country enquanto anda a cavalo, como pode ser visto no vídeo em que ela cavalgava o xerife enquanto “Save a Horse (Ride a Cowboy)” de Big & Rich tocava ao fundo.

É claro que Dunne está adotando o estilo de vida cowgirl e parece estar se divertindo no processo. Embora possa não ser surpreendente, considerando suas recentes atividades nas mídias sociais e declarações públicas, o vídeo dela cavalgando o Sheriff the Bar Horse reforça a noção de que Olivia Dunne ama todas as coisas country.