Olivia Dunne compartilha vídeo sedutor em partida da MLB: ‘Hora de parecer confusa em um jogo do Yankee’

Olivia Dunne fez uma aparição surpresa no Ianques de Nova Iorque’ último jogo contra o Baltimore Orioles, e a sensação da mídia social comemorou a ocasião com um divertido e ‘glamour’ TikTok.

Parece que a ginasta da LSU não estava no jogo apenas para assistir ao beisebol. Na verdade, o vídeo que ela compartilhou com ela 7,4 milhões seguidores parece sugerir que Dunne estava procurando um pouco de diversão.

“Quando ele age de novo, é hora de parecer confuso em um jogo do Yankee”, foi a legenda do vídeo em que ela desce para o lado do campo e olha em volta, examinando os arredores de uma maneira sedutora.

Talvez Dunne estivesse de olho em um dos jogadores do jogo, ou apenas em um torcedor nas arquibancadas. É provável que a estrela do TikTok estivesse apenas se divertindo um pouco com seus seguidores.

A partida em si foi bastante decepcionante, com o time da casa perdendo por 3 a 1 na noite.